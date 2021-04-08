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Domenicali, Hamilton’ın 8. şampiyonluğunu kazanabileceğinden “emin”

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Lewis Hamilton bu yıl sekizinci dünya şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek, ancak Stefano Domenicali, geçtiğimiz sezonlara göre daha çekişmeli bir mücadele olacağını düşünüyor.

Domenicali, Hamilton’ın 8. şampiyonluğunu kazanabileceğinden “emin”

Lewis Hamilton, geçtiğimiz sezon 7. dünya şampiyonluğunu kazanarak serisine bir ekleme daha yaptı.

Böylelikle, Michael Schumacher'in en çok dünya şampiyonluğu rekoruna ulaşmış oldu ve 8. şampiyonluk için de çoğu kişinin favorisi haline geldi.

Ancak, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'si, bize bunun o kadar da kolay olmayacağını gösterdi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen, Sakhir pistinde Hamilton'a karşı yarışın son saniyesine kadar savaştı.

Red Bull pilotunun pist sınırlarını aşmasıyla birlikte yaptığı bu hata, alabileceği galibiyeti Hamilton'a kaptırmasına sebep oldu.

Ancak Mercedes’in, bu yıl Red Bull’un daha rekabetçi bir araç yaptıklarını kabul etmesinin ardından Domenicali, yeni sezonda çok yakın bir mücadele olacağına inanıyor.

Domenicali, buna rağmen sonunda Hamilton'un sekizinci şampiyonluğunu kazanacağından “emin".

F1 CEO'su Auto Bild'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Sekizinci şampiyonluğu alabileceğine eminim."

"Kesinlikle kolay olmayacak çünkü aradaki fark iyice azaldı. Tamamen konsantre olmalı ve mükemmel bir şekilde sürmeli.”

"Bu rekabet, onun işini kolaylaştırmayacak.''

"Max Verstappen, kesinlikle ilk dünya şampiyonluğunu istiyor. Çok heyecanlı bir sezon olacağa benziyor.”

Formula 1, bu sezonun sonunda Hamilton'u kaybetme olasılığıyla karşı karşıya. Çeşitli uzmanlar ve kişiler tarafından eğer bu sezon 8. şampiyonluğunu kazanırsa sporu bırakacağı söyleniyor.

Hamilton, diğer hobileri ve sosyal hayatını F1 ile birlikte yürütmenin ve bu dengeyi sağlamanın zor olduğunu söyledi.

Domenicali, Hamilton'un F1 için “önemli” olduğunu söyleyerek yakın bir zamanda ayrılmamasını umduğunu belirtti.

"Lewis önemli biri. Her şeyden önce, onun önünde inanılmaz bir fırsat var: Sekiz kez dünya şampiyonluğu kazanan ilk ve tek sürücü olmak. Yani hedefi bu olacak."

“Tabii ki, aynı zamanda ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı aktif olarak protesto kampanyaları yürütüyor."

"Formula 1'de rahat hissetmesi çok önemli çünkü ait olduğu yer burası. Taraftarların ve bizim onu görmek istediğimiz yer burası.”

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Editör Selin Elif Köse

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