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Formula 1 Haberler

Domenicali: “Hamilton ve Verstappen arasındaki savaş, tüm zamanların en iyilerinden biri"

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, bu yıl şampiyonluk için kıyasıya rekabet eden Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasındaki savaşın, tüm zamanların en iyilerinden biri olduğunu belirtti.

Domenicali: “Hamilton ve Verstappen arasındaki savaş, tüm zamanların en iyilerinden biri"

2014 yılında hibrit V6 turbo motorların kullanılmaya başlamasından bu yana Mercedes'i geçebilen herhangi bir takım çıkmadı. Bu süreçte Mercedes yedi şampiyonluk kazandı ve bunlardan altısında Lewis Hamilton şampiyon olurken, birinde gülen taraf Nico Rosberg'di.

36 yaşındaki Hamilton, belki de 2016'dan sonra ilk kez gerçek anlamda bir şampiyonluk savaşıyla karşı karşıya ve Max Verstappen, bitime sekiz yarış kala şampiyonayı lider götürüyor.

Verstappen ve Hamilton arasındaki puan farkı şu anda sadece beş ve ikili, bu yıl birkaç kez pist üstünde temas yaşadılar. Bunlardan sonuncusu Monza'da yaşandı ve temas nedeniyle her iki pilot da yarış dışı kaldı.

Şimdiye kadar iki pilot da inişler ve çıkışlar yaşasa da, F1 CEO'su Domenicali'ye göre tüm zamanların en iyi savaşlarından biri  yaşanıyor.

Sport Bild'e konuşan Domenicali, "Hamilton ve Verstappen arasındaki savaşta, tüm zamanların en iyi mücadelelerinden birini görüyoruz."

"Yaşlıya karşı genç, bundan daha iyisi olamazdı! Bu sezon gerçekten olağanüstü geçiyor ve mücadele şu anda gerçekten en üst düzeyde.” dedi.

Kimileri bu iki pilot arasındaki savaş nedeniyle endişeli görünüyor ve Toto Wolff, temasların önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ancak Domenicali, Verstappen ve Hamilton arasındaki savaşın tehlikeli olacağına inanmadığını söyledi ve ekledi:  "Bu konuda endişelenmiyorum. Limitlerde gittiğinizde böyle şeyler olabilir.”

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