Domenicali: "Hamilton rekorlar bakımından tüm zamanların en iyisi olabilir"

Lewis Hamilton 2020 sezonunda 7. şampiyonluğunu kazanarak Michael Schumacher’le rekor şampiyonluk sayısı olarak eşitlendi fakat aynı zamanda sezon içinde yine Michael Schumacher’e ait galibiyet sayısı rekorunu kırarak pole pozisyonu sayısı rekorunun yanına ekledi.

F1 pilotları içinde en çok rekora sahip pilot olarak bakılırsa ise yine Lewis Hamilton galip geliyor. 2021 sezonunda da araçlar temel olarak 2020 sezonu araçlarıyla benzer olacağı için, padoktaki birçok kişi lider aracın Mercedes’inki olacağını ve böylelikle Hamilton’ın 8. şampiyonluğunu kazanmaya çok yaklaştığını düşünüyor.

Fakat bunun olması için öncelikle Mercedes ve Hamilton arasındaki kontrat görüşmelerinin tamamlanması gerekiyor.

Bu konuda ise Domenicali, İngiliz pilotla görüştüğünü fakat sözleşme görüşmelerinin nasıl gittiği konusunda fazladan herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Fakat F1 CEO’su, gelecek Hamilton.’ın 8. şampiyonluğunu alıp bu alanda da rekor sahibi olup olmayacağını görmek istiyor.

İngiliz Sky Sports F1 kanalına konuşan Domenicali, “Lewis bir ‘baş kahraman’.”

“Sayılar bakımından en iyisi olmak için Lewis’in önünde inanılmaz bir şans var. Aynı zamanda inanılmaz da bir meydan okuma!”

“Şu anda sürücü rolünün dışında bir erkek olarak gösterdiği tavırları, pist üstünde savaşırken de görmek istiyorum.” dedi.

2020 sezonu boyunca Hamilton hem pist üstünde hem de sosyal ağlarında çok aktifti ve ”Black Lives Matter” (Siyahilerin Hayatları da Değerlidir) gibi sosyal hareketleri destekliyordu. Aynı zamanda Formula 1 de ırkçılık karşıtı ve dahiliyeti artırmak için bir kampanya yürüttü ve adına WeRaceAsOne (Birlikte Yarışıyoruz) dedi.

Domenicali sürücülerin bu şekilde girişimlerde bulunmasını desteklediklerini fakat F1’in “politik olmak istemediğini, çünkü onların işi olmadığını ama toplumun değerlerinin altını çizmek istediklerini” söyledi.

Buna ek olarak Domenicali, “İyi olan şey, sürücülerin farklı bir boyutta Formula 1’in birer elçisi olduklarını gittikçe daha çok anlamaları."

"Sadece teknik beceriler bakımından değil, Formula 1 için doğru mesajı yayabilmeleri yoluyla da. Bundan memnun kalacaklarını düşünüyorum.” sözlerini kullandı.