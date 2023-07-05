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Domenicali: "Hamilton, F1 dünyasının en önemli kişiliği"

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Lewis Hamillton'a ve kişiliğine övgülerde bulundu.

Altay Gök
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Tarihin en iyi pilotlarından biri olarak kabul edilen Lewis Hamilton, özellikle 2010'ların ikinci yarısına damgasını vurdu ve birçok rekoru kırdı.

İlk şampiyonluğunun ardından dört senelik bir durgunluk dönemine giren Hamilton'ın kariyerinin dirilmesinde en büyük pay elbette 2013 sezonunda geçiş yaptığı Mercedes'e ait.

Takımla tam 10 yılı geride bırakan Hamilton'ın sözleşmesi bu sezonun ardından sona eriyor ve taraflar henüz anlaşabilmiş değiller, dolayısıyla takım değişikliği veya emeklilik gibi ihtimaller sık sık konuşulmakta.

Kendisinin emekliliğini istemeyen Stefano Domenicali ise Hamilton'ın pist dışında da ne kadar büyük bir karakter olduğuna dikkat çekiyor.

Sky Sports'a konuşan Domenicali, "Lewis Hamilton kesinlikle sporumuzun içindeki en önemli kişilik. Çok yönlü birisi, sadece bir pilottan çok daha fazlası."

"Kendisinin pilot olarak yapabileceklerinin sınırı olmadığı gibi bir girişimci ve bir politikacı olarak da yapabileceklerinin sınırı yok."

"Hayatım boyunca tanıştığım en inanılmaz insanlardan biri." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff her fırsatta Hamilton'ın spor dışı aktivitelerini övgüyle karşılamakta, Domenicali de bu övgülere katılıyor.

Domenicali, "Lewis'in hala pistlerde mücadele ettiğini görmek isterdim ama Toto'ya katılıyorum, o inanılmaz bir kişilik."

"Pek çok konuda ilgi çıtasını yükseltti ama kısa vadede Toto'ya bir mesajım var: kendisine iyi bir araç verdiğinizden emin olun." dedi.

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