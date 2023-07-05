Domenicali: "Hamilton, F1 dünyasının en önemli kişiliği"
Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Lewis Hamillton'a ve kişiliğine övgülerde bulundu.
Tarihin en iyi pilotlarından biri olarak kabul edilen Lewis Hamilton, özellikle 2010'ların ikinci yarısına damgasını vurdu ve birçok rekoru kırdı.
İlk şampiyonluğunun ardından dört senelik bir durgunluk dönemine giren Hamilton'ın kariyerinin dirilmesinde en büyük pay elbette 2013 sezonunda geçiş yaptığı Mercedes'e ait.
Takımla tam 10 yılı geride bırakan Hamilton'ın sözleşmesi bu sezonun ardından sona eriyor ve taraflar henüz anlaşabilmiş değiller, dolayısıyla takım değişikliği veya emeklilik gibi ihtimaller sık sık konuşulmakta.
Kendisinin emekliliğini istemeyen Stefano Domenicali ise Hamilton'ın pist dışında da ne kadar büyük bir karakter olduğuna dikkat çekiyor.
Sky Sports'a konuşan Domenicali, "Lewis Hamilton kesinlikle sporumuzun içindeki en önemli kişilik. Çok yönlü birisi, sadece bir pilottan çok daha fazlası."
"Kendisinin pilot olarak yapabileceklerinin sınırı olmadığı gibi bir girişimci ve bir politikacı olarak da yapabileceklerinin sınırı yok."
"Hayatım boyunca tanıştığım en inanılmaz insanlardan biri." dedi.
Mercedes takım patronu Toto Wolff her fırsatta Hamilton'ın spor dışı aktivitelerini övgüyle karşılamakta, Domenicali de bu övgülere katılıyor.
Domenicali, "Lewis'in hala pistlerde mücadele ettiğini görmek isterdim ama Toto'ya katılıyorum, o inanılmaz bir kişilik."
"Pek çok konuda ilgi çıtasını yükseltti ama kısa vadede Toto'ya bir mesajım var: kendisine iyi bir araç verdiğinizden emin olun." dedi.
Ferrari, 2023 F1 aracında nasıl dönüm noktası yaşadı?
Mick Schumacher, McLaren ile ilk testine çıktı
Son Haberler
Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor
Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor
Sainz: "Bu yolda ilerlersek yakında sezonu 'tersine' çevirebiliriz"
Sainz: "Bu yolda ilerlersek yakında sezonu 'tersine' çevirebiliriz" Sainz: "Bu yolda ilerlersek yakında sezonu 'tersine' çevirebiliriz"
De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim"
De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim" De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim"
F1, Britanya GP'sinin ardından çamurlukları ilk kez test edecek
F1, Britanya GP'sinin ardından çamurlukları ilk kez test edecek F1, Britanya GP'sinin ardından çamurlukları ilk kez test edecek
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.