Domenicali, F1'de "güçlü bir Amerikalı pilot" istiyor

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Formula 1, son dönemde Amerika'daki varlığını büyük oranda artırmaya başladı ve gelecek yıl takvime üçüncü Amerika yarışı eklenecek.

COTA, 2012'den beri Formula 1'e ev sahipliği yaparken, Miami bu ay F1'e ev sahipliği yapacak. 2023'te ise takvime Las Vegas dahil olacak. Fakat F1, arka planda New York için de çalışmalar yapıyor gibi görünüyor.

Bir yandan da gözler pilot tarafına çevrilmiş durumda. Formula 1'de uzun yıllardır Amerikalı bir pilot yer almıyor.

Formula 1'de yarışan son Amerikalı pilot Alexander Rossi'ydi ve o da 2015 yılında piste çıkmıştı. Bunun öncesinde Scott Speed, Michael Andretti ve Danny Sullivan gibi isimler sporda yer aldı.

Fakat yarış kazanan son Amerikalı için 1978 Mario Andretti'ye kadar gidilmesi gerekiyor. Andretti, aynı zamanda Phil Hill ile beraber şampiyonluk kazanan iki Amerikalı sürücüden birisi.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, yakında Formula 1'e "güçlü" bir Amerikalı sürücü girmesini istiyor.

Domenicali, "Formula 1'in gerçekten Amerikalı bir sürücüye ihtiyacı var fakat bu isim hakiki (güçlü) biri olmalı.

"Bu önemli çünkü sonunda fark yaratan şey insanlar. Onlar kahramanlar. Herkes, yüzüyle iletişim kuruyor ve onları referans alıyor. Fakat bu ismin hakiki olması gerekiyor."

"Ticari açıdan bakarsak, bu işi Amerika'da geliştirmek isteyen organizatörler için de kadın veya erkek bir sürücüye sahip olmak büyük rol oynayacak.” dedi.

Son dönemde Colton Herta'nın adı Formula 1'le anılıyor. Ayrıca Williams'ın genç sürücü programında Logan Sargeant da var.

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Fotoğraf: Brett Farmer / Motorsport Images