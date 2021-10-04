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Formula 1 Haberler

Domenicali: "Gelecek yıl takvimde 23 yarış olacak"

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F1 başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali'ye göre, gelecek yılın Formula 1 takviminde, 23 Grand Prix yer alacak ve sezon Kasım ayının ortasında tamamlanacak.

Domenicali: "Gelecek yıl takvimde 23 yarış olacak"

Covid-19 pandemisine rağmen bu yılın şampiyonası, bu zamana kadarki en uzun sezon olacak ve yapılması planlanan 22 yarışın 15'i halihazırda tamamlandı. Ancak F1, gelecek yıl daha da iyisini yapmayı planlıyor.

Domenicali SkySport ile yaptığı röportajda, "Takvimde 23 yarış olacağını söyleyebilirim."

"Tabii ki Covid kısıtlamalarından dolayı farklı ülkelerden gelen kurallara karşı oldukça saygılı olacağız. Ancak F1'in bunu vaat edebilmesini ve keyif almak için normale geri dönmesini amaçlıyoruz."

"Çok fazla detay vermeden size söyleyebileceğim tek şey, gelecek yıl sezona Mart ayının ortasında başlayacağız ve Kasım ayının ortasında bitireceğiz." dedi.

Bu yıl F1 Sprint formatı, Silverstone ve Monza olmak üzere iki yarışta görüldü ve üçüncüsü ise gelecek ay Brezilya, Interlagos'ta yapılacak.

Domenicali, sıralama turunu Cuma günü, Sprint yarışını Cumartesi günü ve Grand Prix'yi Pazar günü yapma konseptinin "inanılmaz bir başarı" olduğunu ve gelecek yıl da yedi veya sekiz yarışta devam ettirmeyi planladıklarını söyledi.

Abdul Rahman Bin Abdul Latif Al Mannai, President QMMF, Stefano Domenicali, President and CEO F1

Abdul Rahman Bin Abdul Latif Al Mannai, President QMMF, Stefano Domenicali, President and CEO F1

Fotoğraf: Formula 1

Domenicali, "Yılın başında gelecek yıl için doğru planı yaptığımızdan emin olmak adına üç adet test olacağını söyledik."

"Aldığımız yorumların büyük bir kısmı, çok olumluydu. Tanıtımcılar çok mutlu oldu çünkü Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri için yeni ve önemli bir şey var."

"Pozitif geri dönüşler alıyoruz bu yüzden gelecek yıl harika bir plana sahip olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Formatı beğenmeyen kişiler, verilen puanların altını çizmişti. Ayrıca bunu da değerlendireceğiz. Genel olarak konuşursak inanılmaz bir başarı elde ettik."

"Her yerde sprint formatı olmayacağını söyleyebilirim. Yarışların hemen hemen üçte birinde uygulamak istediğimiz bir format. Amacımız, fark yaratacağı bilinen bazı pistlerde, ödül ve puan vermek için farklı yollar bularak, bağlantı kurmak." şeklinde konuştu.

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