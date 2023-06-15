Domenicali: "Formula 1 için ideal yarış sayısı 24"
F1 CEO'su Stefano Domenicali, spor için ideal yarış sayısının 24 olduğunu ve bunu korumak istediklerini dile getirdi.
COVID-19'un neden olduğu salgının ardından Formula 1, yarış takvimini giderek büyütmeye başladı ve toplam yarış sayısını 24'e çıkardı.
Fakat Çin GP'nin iptali sonrası takvim 23 yarışa düştü. Gelecek yıl yeniden 24 yarışlık bir takvim olacak ve bu da tüm zamanların rekoru anlamına gelecek.
Domenicali, hedeflerinin yarış sayısını 24'te tutmak olduğunu doğrularken, bunun seri için ideal sayı olduğunu belirtti.
Domenicali, "Bu yıl hedeflediğimiz sayıya ulaşamadık fakat bunun nedenlerini çok iyi biliyorsunuz."
"Gelecek yıl için hedeflediğimiz şey 24 yarışlık bir takvim olacak. 24'ün F1 için doğru sayı olduğunu düşünüyorum."
"Pazarın ihtiyaç duyduğu sayı tam olarak bu."
"Pazar ve işin karmaşık lojistik tarafı için doğru dengenin bu olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda uzun vadede tutarlılık yakalamak için hedeflememiz gereken sayı da bu." dedi.
Günümüz takviminde üç Amerika yarışı yer alıyor ve gelecekte bunun daha da artması gündemde.
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