Domenicali: "Formula 1 için ideal yarış sayısı 24"

"Pazarın ihtiyaç duyduğu sayı tam olarak bu."

"Pazar ve işin karmaşık lojistik tarafı için doğru dengenin bu olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda uzun vadede tutarlılık yakalamak için hedeflememiz gereken sayı da bu." dedi.

Günümüz takviminde üç Amerika yarışı yer alıyor ve gelecekte bunun daha da artması gündemde.