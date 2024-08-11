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Formula 1 Hollanda GP

Domenicali: "Formula 1 hiç bu kadar rekabetçi olmamıştı"

Formula 1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali, serinin her zamankinden daha rekabetçi olduğunu söylüyor.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Oscar Piastri, McLaren MCL38, the rest of the field at the start

Liberty Media yılın ikinci çeyreği için mali sonuçları açıkladı; Formula 1'in geçen yılın aynı dönemine göre %20 artışla 871 milyon dolar kazandığı duyuruldu.

Gelirdeki artışın bir kısmı, Nisan ve Haziran ayları arasında 2023'e kıyasla iki yarış daha düzenlenmiş olmasından kaynaklanıyor.

Buna bağlı olarak takımlara ödenen para ödülü %26 oranında yükseldi ve 344 milyon dolara ulaştı.

Formula 1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali, ekonomik büyümenin ardında yatan nedenlerden birinin rekabetin gözle görülür şekilde artması olduğunu düşünüyor.

Liberty Media yatırımcılarına konuşan Domenicali, "Pek çok noktaya göre rekabet hiç bu kadar yüksek düzeyde olmamıştı."

"Sezonun geri kalanındaki yarışların da taraftarlarımız için çok iyi geçmesini bekliyorum. İleriye baktığımızda, rekabetin giderek artması 2025 için heyecan verici beklentilere yol açıyor."

"Sezonun ilk 14 yarışında, 3.7 milyon seyirci yarışları  ziyaret etti. Kanada'da 350 bin seyirci ile rekor kırılırken Silverstone geçen yılki 480 bin seyircilik rekoru tekrarladı."

"Pistlerin hâlâ dolu olduğunu ve önümüzdeki yarışlar için bilet talebinin yüksek olduğunu görüyoruz." dedi.

Domenicali ayrıca FOM'un 24 yarışlık şampiyona takvimini genişletmek gibi bir planı olmadığını söyledi.

"Yeni yarış organizatörlerinden talepler almaya devam ediyoruz fakat bizim sorumluluğumuz Formula 1'in uzun vadeli beklentilerini karşılayacak stratejik bir denge oluşturmak."

"Yarışların sınırlı olması, organizatörlerin yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım benimseyip, yarışların kalitesini arttırmaları için gerekli koşulları yaratıyor."

Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group, on the grid with a guest

Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group, on the grid with a guest

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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