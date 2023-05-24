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Domenicali: "Formula 1 doğru yönde ilerliyor"

Stefano Domenicali, Aston Martin ve Honda arasındaki anlaşmadan dolayı çok mutlu görünüyor.

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Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 at the complimentary cruise give giveaway

Honda, 2026 yılında motor tedarikçisi olarak Formula 1'e geri döneceğini resmi olarak açıkladı.

Halihazırda Red Bull'a motor tedarik eden Honda, resmi olarak sporda yer almıyor ve güç ünitesinin kullanım hakkı şu anda Avusturyalı ekipte bulunuyor.

2026 yılında spora dönecek Honda, şu anda Mercedes ile çalışan Aston Martin'e motor tedarik edecek.

F1'in CEO'su Stefano Domenicali, böyle bir adımın Formula 1'in geliştirilmesi için seçilen yolun doğruluğunun bir kanıtı olduğunu düşünüyor.

Domenicali, "Honda'nın 2026'dan itibaren Aston Martin'in güç ünitesi tedarikçisi olması Formula 1 için harika bir haber."

"Bu duyuru ile sahip olduğumuz platformun, markaların büyümesine yardım ettiğini bir kez daha görmüş olduk."

"Ayrıca bu tarz haberler, 2026 yılında daha temiz yakıtlara geçme planımızın doğruluğunu ve otomotiv dünyasına, gezegenimizdeki emisyon miktarını azaltmak için alternatif çözümler sunulduğunu gösteriyor."

"Aston Martin'in sporumuza olan inanılmaz bağlılığını hepimiz görebiliyoruz ve bu heyecan verici ortaklığın gelişimini görmek için sabırsızlanıyoruz."

"Bu harika haberden dolayı her iki tarafı da kutlamak istiyorum." dedi.

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