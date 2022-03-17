Domenicali, FIA'nın Abu Dhabi raporu hakkında açık olmasını istiyor

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FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nin, geçen yılki sezon finaliyle ilgili raporu ve sonuçları resmi olarak tartışacağı toplantı öncesinde Domenicali, bunun yönetim için önemli bir an olduğunu açıkladı.

Domenicali, eski yarış direktörü Michael Masi'nin aldığı kararların üzerinde daha fazla durmaktan kazanılacak bir şey olmamasına rağmen, sporun ileriye dönük güvenilirliğinin, nasıl bir cevap verildiğine bağlı olacağını söyledi.

Domenicali, "Önümüzdeki günlerde FIA, Dünya Motor Sporları Konseyi ile resmi olarak konuşacak çünkü kişisel tartışmaları önlememiz gerekiyor."

"Hepimiz insanız. Sürücü olarak, takım olarak ve hakem olarak iyi performans gösterdiğini söyleyebilirsin ama bu sporun güvenilirliğiyle alakalı değil."

"Güvenilirlik bu tür hamlelerle bağlantılı bir şey ve biz de FIA'nın 2022 hazırlıklarında bunu dikkate almasını istiyoruz." dedi.

Domenicali, FIA'nın raporunun tamamının yayınlanıp yayınlanmayacağı sorusuna, "Gelecek cumartesi Dünya Konseyi'ne katılacağım ve göreceğiz. Hedefimiz Abu Dhabi'yi geride bırakmak için ileriye dönük bir adım atmak."

"Zaten Bahreyn'deyiz. Dolayısıyla, son yarıştan öğrendiklerimizi açıklamaktan başka bir yaklaşım üzerine konuşmaya gerek yok." dedi.

Niels Wittich, Race Director, FIA Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

FIA'nın Abu Dhabi'nin ardından aldığı kararlardan biri de Masi'yi yarış direktörlüğünden almak oldu. Masi'nin yerine dönüşümlü olarak yarış direktörlüğü yapmaları için Niels Wittich ve Eduardo Freitas geldi.

Domenicali, yarış direktörünün çok fazla insan dahil olmadan tek başına karar almak için tüm yetkinliğe sahip olmasının önemli olduğunu söyledi.

Domenicali, kararların bir komite tarafından alınma olasılığı hakkında, "Yarış direktörlüğü düzgün organize edilmesi gereken bir yer ancak yarış direktörü, doğru kararı alması gereken bir adam, kadın veya birey."

"Bu kişi destekleniyorsa ve yargıda bulunmak için her şeye sahipse doğru kararı alabilir."

"Bir komite oluşturmak için zaman yok. Etrafınızdaki her şeyin sizin doğru kararı almanıza olanak sağladığından emin olmanız gerekiyor." dedi.