Domenicali: "FIA vicdanını sorgulamalı"

Formula 1 araçlarının pistlerden uzakta olmasına rağmen, gündem Aralık ayının başında FIA tarafından yayınlanan bir notun ardından ortaya çıkan Wolff davasıyla ilgili tartışmalarla hareketlendi. FIA; rakip takım patronlarından gelen şikayetler üzerine Mercedes Formula 1 patronu Toto Wolff ve eşi Susie Wolff için, olası bir çıkar çatışması nedeniyle FIA Uyum departmanı tarafından soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından tüm Formula 1 takımları kendisinin böyle bir şikayette bulunmadığını ifade eden paylaşımlar yaptılar ve kısa süre sonra FIA, soruşturmanın tamamlandığını ve herhangi bir endişe verici durumun olmadığını açıkladı.

Her ne kadar resmi olarak konu bu açıklamayla son bulmuş olsa da, gerçekte FIA'nın ilk açıklamasının yol açtığı tartışmanın etkileri bugün bile görülmeye devam ediyor. Wolff ailesi, olayın ele alınış biçiminden duydukları üzüntüyü dile getirirken, olası bir yasal başvuruyu değerlendirdiklerini de eklediler.



Ancak, Federasyon ile F1 arasındaki ilişkinin sağlam olmaktan uzak olduğu ve bu son olayın, özellikle perde arkasında, artık dolu görünen bir kavanozda sadece bir başka damlayı temsil ettiği açık. Stefano Domenicali son olaylara değinerek, FIA'nın birçok ülkede genişleyen bir sporun güvenilirliğini arttırmak için vicdanını gözden geçirmesi gerektiğini savundu.

F1 CEO'su, serinin ticari haklarını elinde bulunduranlar ile yönetim organı olanlar arasındaki rollerin uygulanmasında yetkinliklerin nasıl çeşitlendirilmesi gerektiğini hatırlatarak tonu yumuşatmaya çalıştı.

RAI kanalında La Politica nel Pallone'ye konuşan Domenicali, "Formula 1 büyüdükçe, FIA ile Formula 1 arasındaki farkın giderek daha az önemli hale geleceğine inanıyorum. Becerilerin çeşitlendirilmesine ihtiyaç duyan bir spor platformundan bahsetmek zorundayız, bu nedenle herkes işini daha iyi yapmak için vicdanını sorgulamalı."

"Şu anda vicdanını doğru şekilde sorgulaması gereken bir Federasyona ihtiyacımız olduğu açık. Bu işi yapabilecek kadar şanslıyız çünkü dünya çapında olağanüstü Federasyonlar var. Pist görevlileri, yarış görevlileri ve tutkuyla çalışan herkes olmadan bunu yapamazdık."

"Onların hayati katkıları olmadan işimizi yapmamız mümkün olmazdı. Ancak bazı tutumların sergilenmemesi gerektiği de açık. Bu, bizim ve benim tarzımızda olduğu gibi yapıcı bir şekilde bir gelecek inşa etmemiz gereken bir konudur, çünkü burada gittikçe daha da büyüyen bir şeyin güvenilirliği için oynuyoruz." dedi.