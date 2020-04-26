Domenicali: "Ferrari'ye döneceğim haberleri söylentiden ibaret"

Stefano Domenicali, uzun yıllar Ferrari içerisinde pek çok görev almasına rağmen, başarısız geçen 2014 sezonunun ortasında koltuğunu Marco Mattiacci'ye kaptırmıştı.

2018'in sonunda adı Ferrari'de Maurizio Arrivabene'nin koltuğu için anılan Domenicali, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Şimdi ismi tekrar Ferrari ile anılmaya başladı ve adı hem takım patronluğu hem de takım CEO'su için geçiyor.

Ancak Domenicali, bunların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

54 yaşındaki Domenicali, "FIA Tek Koltuklu Otomobiller Komisyonu Başkanı olduğum doğru ve hâlâ bir Formula 1 hayranıyım. Ama bulunduğum yerde kalacağım."

"Ferrari söz konusu olduğunda, tüm bu haberler kontrol edilemez bir hale geliyor."

"Ferrari Başkanı John Elkann'ı yıllardır tanıyorum ve bu ortamı uzun yıllardır biliyorum. Orada çok fazla vakit geçirdim."

"Elbette birbirimizle konuşuyoruz ve otomotiv dünyasının ana temalarını tartışıyoruz. Ama Maranello'ya geri dönme fikri, temelsiz bir dedikodudan ibaret olmaya devam ediyor." dedi.

Domenicali'nın adı, Ferrari takım patronluğunun yanı sıra başka önemli pozisyonlar için de anılıyor. Lamborghini CEO'sunun, yıl sonunda görev süresi dolan Jean Todt'un yerine FIA Başkanı olabileceği konuşuluyor.

Ayrıca F1 CEO'su Chase Carey'nin yerine geçebileceği de iddialar arasında.

Alakalı video