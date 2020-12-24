Domenicali: "Ferrari'nin yeni CEO'sunun 'kalbinde' F1 olmalı"

Ferrari'de Sergio Marchionne'nin hayatını kaybetmesinin ardından Ferrari Başkanlığı görevine John Elkann getirilmişti. Şirket CEO'su ise Louis Camilleri oldu.

Bu süreçte yol araçlarıyla ilgili çalışmalar olumlu şekilde ilerlese de, Ferrari F1 takımı beklenen performansın altında kaldı.

Camilleri, geçtiğimiz haftalarda sürpriz şekilde görevini bıraktı ve yerine kimin geçeceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Son günlerde bununla ilgili pek çok iddia ortaya atılsa da henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Koltuk için adı geçen isimlerden bir tanesi Stefano Domenicaliydi ancak Domenicali Formula 1'in yeni CEO'su olacak ve bu yüzden eski takımına geri dönemeyecek.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Domenicali sözlerine, "Ferrari'nin mental güce ve teknik yeterliliğe ihtiyacı var." diye başladı ve yeni CEO için şunları ekledi: "John Elkann'a bu konuda tavsiye vermek yanlış olur."

"Ama hem bir İtalyan hem de kalbi Ferrari'ye bağlı biri olarak, kalbinde F1 olan birinin oraya geçmesini umuyorum, çünkü F1 Ferrari'nin ayrılmaz bir parçasıdır."

Domenicali daha sonra Mick Schumacher hakkında sorulan bir soruya şöyle yanıt verdi: "Mick, basının ilgisinin olağanüstü olduğu bir dünyaya geldi. Ama bununla başa çıkabileceğine inanıyorum."

"Babasının izinden gitmeye çalışması demek, başka bir seviyeye çıkmak demek. Olgunlaşması için ona zaman vermeliyiz."