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Formula 1 / Son dakika

Domenicali, Ferrari'nin Leclerc'e odaklanmasını doğru buluyor

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Domenicali, Ferrari'nin Leclerc'e odaklanmasını doğru buluyor
Ekleyen:
, Editör
28 Haz 2020 08:49

Eski Ferrari takım patronu Stefano Domenicali, İtalyan ekibin artık genç yetenek Charles Leclerc'e odaklanmasının doğru bir karar olduğunu belirtti.

2015'te Ferrari'ye katılan Sebastian Vettel, 2020 sezonunun ardından İtalyan ekipten ayrılacak ve Ferrari'nin genel olarak genç sürücüsü Charles Leclerc'e odaklanacağı düşünülüyor.

Il Resto del Carlino'ya konuşan eski Ferrari patronu Stefano Domenicali, çeşitli konulara değindi.

"Ferrari'nin her zaman Mercedes'i yenmeyi deneme görevi var ancak Hamilton da bu mücadeleye dahil olacak."

"Binotto'ya inancım var. Onu çocukluğumuzdan beri tanırım. Onun çalışmasına izin vermelisiniz, kazanan bir takım zamanla inşa ediliyor."

"Seb sezon sonunda ayrılıyor. Sözleşme dinamiklerini yargılayamam, ancak Seb'in profesyonel olduğunu biliyorum. Geleceği ne olursa olsun, doğru şekilde davranacak."

"Ferrari'nin her şeyini Leclerc'e yatırması doğru, çünkü o çok yetenekli. Onun kaydettiği gelişim, Maranello'da şüphe duyulan bir dönemde başlattığımız Genç Sürücü Akademisi fikrini de ödüllendiriyor."

"Charles veya Max arasından birisini seçmek zor. Onlar yeni neslin sembolleri. Pek çok savaş verecekler."

Bu sezon nasıl bir takvim olacağı belli değil ve bazı pistlerde iki yarış olacak.

Bununla ilgili Domenicali, "Pandemi ile uğraşmak zorundayız. Ama ne olursa olsun gerçek bir şampiyona ve gerçek bir şampiyon olacak." dedi.

Mugello ve Imola'dan seçim yapması istendiğinde, "Her ikisi de! Ben Imolalıyım ve yıllardır Mugello pistini yönetiyorum. İkisi arasında seçim yapamam." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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