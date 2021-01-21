Domenicali: "Ferrari'nin dönüşü kolay olmayacak"

Ferrari geçen sezon tarihinin en kötü yıllarından bir tanesini geçirdi ve sadece üç podyum aldığı yılı altıncı sırada bitirdi.

Yıllar sonra ilk kez bu kadar kötü bir sonuç alan İtalyan ekip, 2021'de yeniden ön bölüme dönmek için sıkı şekilde çalışıyor.

Takım özellikle aracın arka tarafında ciddi çalışmalar yaparken, yere basma gücünü artırmayı ve bunu yaparken sürüklenmeyi en aza indirmeyi hedefliyor.

F1 CEO'su ve eski Ferrari patronu Stefano Domenicali, İtalyan ekiple ilgili şöyle dedi: “Geçen yılın aksine hepimizin rekabetçi bir Ferrari'ye ihtiyacı var."

"Geri dönen bir Ferrari'ye ihtiyacımız var, ancak bunun zor olduğunun farkındayım."

"Kurallar çok fazla değişmediği için bunu yapmak kolay olmasa bile işlerin düzeleceğine inanıyorum."

"Geçen yılki fark kapatmak için güç ünitesi üzerinde biraz çalışma fırsatları oldu."

“Şimdi zirveye daha yakın bir Ferrari görmeyi bekliyorum. Bence Toto Wolff ve Christian Horner gibi takım patronları bile bunu diliyor. Çünkü durum böyle olduğunda, herkes için daha çekici bir şova sahip olacağız."

Domenicali, 1 Ocak'ta Chase Carey'nin rolünü devralmıştı.