Domenicali: "Ferrari'nin başarılı olması, spora yardım eder"

Ferrari, Formula 1 tarihinin en başarılı takımı konumunda yer alıyor ve her ne kadar yaklaşık 14 yıldır pilotlar şampiyonluğu kazanamasa da, en büyük taraftar kitlesi hiç şüphesiz İtalyan ekipte.

İtalyan ekibin başarılı olduğu dönemlerde, spora olan ilgi genellikle daha yüksek oluyor ve bundan sadece Ferrari değil, tüm takımlar faydalanıyor.

1950'den bu yana sporda yer alan tek ekip olan Ferrari, tarihi statüsünden ötürü bonus ödeme alsa da, sportif veya teknik anlamda diğer takımlarla eşit muamele görüyor.

Ferrari'nin başarılarının tüm Formula 1 dünyasına yardım ettiğini söyleyen eski Ferrari patronu ve mevcut F1 CEO'su Domenicali, Corriere dello Sport'a şöyle dedi: "Kimseye farklı muamele yapmıyoruz ya da Ferrari'yi kayırmıyoruz. Liberty Media tüm takımlara destek veriyor."

"Açıkçası Ferrari, çok önemli bir role sahip ve herkes onların başarılı olmasını istiyor, çünkü bunun spora yardım ettiğini biliyorlar. Ferrari, Formula 1 için benzersiz bir marka ve motor sporları tarihinde büyük bir yeri var." dedi.

Domenicali, sezonun ikinci yarışı olan Imola'nın seyircisiz yapılacağını da ekledi.

"Maalesef bu yıl Imola'da seyircili bir yarış gerçekleştirmemiz mümkün değil."

"Imola ile ilgili çok güzel anılarım var. Öğrencilik yıllarımda padokta gönüllü olarak çalışıyordum ve bu yüzden şimdi buraya geri döneceğim için çok mutluyum. Gridin gelecekte takvime dönüp dönmeyeceği birçok faktöre bağlı."

"Tüm seçenekleri değerlendireceğiz, ancak önce önümüzdeki hafta ilginç bir yarışa ihtiyacımız var!"