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Formula 1 Haberler

Domenicali: "Ferrari'de ikinci olmak yeterli olmuyor"

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, 2022 sonunda Ferrari'den ayrılacak olan Mattia Binotto'nun kendine inanmaya devam etmesi gerektiğini söylerken, İtalyan ekipte ikinciliklerin "başarı" olarak kabul edilmediğini söylüyor.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Domenicali: "Ferrari'de ikinci olmak yeterli olmuyor"
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Mattia Binotto, geçtiğimiz salı günü Ferrari'deki görevinden istifa ettiğini duyurdu. İtalyan mühendis, 28 yıllık F1 kariyeri boyunca Ferrari için çalışmıştı ve bu süreçte takım patronluğuna kadar yükselmişti.

Ancak, 2022 büyük ölçüde hayal kırıklığıyla geçti ve bu durum yönetimle arasında güven sorunlarına yol açtı.

Bu durum Binotto'nun sözleşmesini feshetmesine kadar gitti. Binotto, 31 Aralık'tan sonra Maranello'daki görevinden ayrılacak ve yaklaşık 6 ayı kenarda geçirecek. Bundan sonra, diğer takımlardan birine gitmekte özgür olacak.

Maranello'da benzer bir pozisyonda bulunan F1 CEO'su Stefano Domenicali, Binotto'nun içerisinde bulunduğu durumu en iyi şekilde anlayanlardan birisi.

Domenicali, "İkinci olmak Ferrari için yeterince iyi değil."

"Takımda olan bitenlere karışmak istemiyorum fakat gelecek için ona en iyisini diliyorum." 

"Ben de aynı şeyleri yaşadım. Önemli olan kendinize inanmaya ve odaklanmaya devam etmek. Tabii ki Ferrari'nin doğru yolda kalmasını da umuyorum."

"İki yıl öncesine kıyasla muazzam bir ilerleme kaydettiler."

"Ferrari'nin rekabetçi olması gerekiyor, F1 olarak buna ihtiyacımız var. Bu, diğerleriyle savaşabilecek kadar güçlü sürücülere sahip harika bir takım."

"Umudum bunun gerçekleşmesi." dedi.

2022 yılı Red Bull'un domine ettiği, Ferrari'nin inişler çıkışlar yaşadığı ve Mercedes'in geçen yıla kıyasla geriye düştüğü bir yıldı.

Domenicali bu üç takımın gelecek sezon birbirleriyle mücadele etmesini umuyor.

"Bu elbette rüya gibi bir senaryo olur."

"Bu bizim için hayalden öte bir şey ve gerçekleşeceğini düşünüyorum. Eminim birkaç takım ilk sıra için mücadele edecektir."

"Tabii ki amaç son yarışa kadar sportmence mücadele etmek. İçtenlikle umduğum şey bu."

"Eminim herkes daha şimdiden Bahreyn'deki ilk yarış için sabırsızlanıyor."

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