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Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "Ferrari iyi bir araç veremezse Leclerc'in güveni kaybolabilir"

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Domenicali: "Ferrari iyi bir araç veremezse Leclerc'in güveni kaybolabilir"
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Stefano Domenicali, Ferrari'nin iyi bir araç verememesi halinde Charles Leclerc'in güvenini kaybedebileceğini düşünüyor.

Charles Leclerc, 2019'dan bu yana Ferrari için yarışıyor ve ilk yılında iki galibiyet alırken, bu yıl sadece iki kez podyuma çıkabildi. Monakolu pilotun aslında çok iyi performans gösterdiği yarışlar vardı. Ancak bazı yarışların özellikle ilk turunda temaslar yaşadı ve hatalar yaptı.

Michael Schumacher'in ayrıldığı 2006'dan bu yana Ferrari'yle sadece Kimi Raikkonen şampiyon olabildi ve geride kalan 14 yıllık süreçte aldıkları toplam galibiyet sayısı 46 oldu.

Ferrari, 2020 yılında tarihinin en kötü sezonlarından bir tanesini geçirdi ve Formula 1'in yeni CEO'su olmaya hazırlanan Stefano Domenicali'ye göre Ferrari, Monakolu pilota istediği aracı veremezse genç sürücünün güveni kaybolmaya başlayabilir.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Domenicali, “Leclerc yakında rekabetçi bir araca sahip olursa o zaman Ferrari'nin endişelenecek bir şeyi yok. O zaman kaybetmeyecekler."

"Ancak Ferrari sezona tekrar kötü bir araç başlarsa o zaman sorunlar olabilir. Charles güvenini yitirmeye, ivmesini kaybetmeye başlayabilir." dedi.

Domenicali, Sebastian Vettel hakkında da şöyle dedi: "2020'de zor zamanlar geçirmesine şaşırmadım."

"Zor bir sezon geçirdiği çok açık. Kendinizi onun yerine koyun: dört kez dünya şampiyonusunuz, ancak sezon başlamadan önce, önümüzdeki yıl takımda kalmayacağınızı anlıyorsunuz. Bu korkunç bir şey."

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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