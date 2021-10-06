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Formula 1 Haberler

Domenicali: "Ferrari dönemimde Hamilton'ı değerlendirdik ama o doğru kararı verdi"

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Formula 1 patronu ve eski Ferrari takım direktörü Stefano Domenicali, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçmeyişini, spordaki geleceğini belirleyen bir seçim olarak değerlendirdi.

Domenicali: "Ferrari dönemimde Hamilton'ı değerlendirdik ama o doğru kararı verdi"

Hamilton, kariyerinin çeşitli anlarında Ferrari ile ilişkilendirildi. Yakın zamanda da, 2019'da Ferrari başkanı John Elkann ile gerçekleştirdiği iki görüşmenin ardından bu söylentiler çıkmıştı.

Hamilton ise kariyerini Mercedes ile devam ettirmeye karar verdi ve bu göründüğü kadarıyla, yedi kez dünya şampiyonunun Formula 1'den emekli olmadan önce, İtalyan takımda yarışmak için son şansıydı.

Yakın tarihte Sky Italia'ya konuşan Mercedes pilotu, "Senelerdir, ne zaman Monza'ya gelsem ve taraftarları görsem, onların bana 'Ferrari'ye gel' dediğini duyarım."

"Bu durum beni çok mutlu eder, ancak bu kadar uzun süredir sporda olup Ferrari için yarışmamış olmak inanılmaz bir şey. Çünkü bu herkesin hayali, herkesin başarmak istediği bir hedeftir."

"Bunu başarmak hiç mümkün olmadı ve neden olduğunu da hiçbir zaman bilemeyeceğim. Onlara başarılar diliyorum ve yakın gelecekte onların dünya şampiyonu olmalarını engellemeye çalışacağımı düşünüyorum."

"Evimde birkaç tane Ferrari aracım var, ancak F1'de hiç Ferrari'de olmadım." demişti.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, with his trophy

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, with his trophy

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Eski Ferrari takım direktörü Domenicali ise Hamilton/Ferrrari konuşmalarına cevap verdi. Domenicali, Hamilton'ı getirmenin, kendisinin Ferrari'de olduğu 2008-2014 döneminde bile değerlendirildiğini itiraf etti.

Ferrari'de takım patronuyken Hamilton ile anlaşma yapmak istediği hakkında sorulara cevap veren Domenicali, "Dürüst olmak gerekirse, evet."

"Bu doğru ve bunu değerlendirdik ama bence, Lewis'in bize verdiği cevap, doğru olandı."

"Onun, Ferrari'ye katılma ihtimalinin geride kaldığını düşünüyorum."

"Hayatta bazı anlar var, bu anlar için hatırlanması gereken 'Sliding Doors' adlı önemli bir film var."

"Bir asansöre binersen, farklı bir katta durabildiğin bir an var. Lewis ile o dönemde yaşanan durum da buna benzerdi."

"Yine de onun seçiminden dolayı kendini suçlayacağını düşünmüyorum. Çünkü muhteşem bir kariyere sahip oldu." dedi.

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