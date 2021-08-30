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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Domenicali: "F1'in radarları, şiddetli yağış hakkında uyarı vermedi"

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

F1'in CEO'su Stefano Domenicali, Belçika Grand Prix'sinin startını daha erken bir saate çekilmediğini çünkü pazar günü bu şiddette yağmurun beklenmediğini söyledi.

Domenicali: "F1'in radarları, şiddetli yağış hakkında uyarı vermedi"

Pazar günü Bekçika'daki koşullar, günün ilk bölümünde daha iyiydi ve Formula 1'in iki destek serisi de Spa'da yarışmıştı. Hem F3 hem de Porsche Supercup yarışları, ıslak zemine rağmen başarıyla tamamlanmıştı. 

Ancak Porsche Supercup yarışının ardından, TSİ yaklaşık 14.00'ten itibaren yağmur daha durmadı ve 16.00'da başlaması planlanan yarışın startının 16.25'e kadar ertelenmesine neden oldu. 

19.17'de güvenlik aracının arkasında piste çıkılmasıyla yarış resmi olarak başladı ancak güvenlik aracının arkasında tamamlanan 2 turun ardından yeniden kırmızı bayrak çıktı. 

Bu geç start, FIA'nın "saati dondurmasıyla" gerçekleşmişti. Bir F1 yarışının maksimum olarak 3 saat içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor ve böyle bir durumda dünkü yarışın 19.00'da bitmesi gerekiyordu ancak saatler 18.00'i gösterdiğinde, ikinci saat tamamladığında, FIA "saati durdurma" kararı aldı. 

Bazıları, FIA ve F1'in yarışın gerçekleştirilmesi planlanan zaman aralığında yağacak yağmuru önceden görebileceğini ve yarışın startının öne çekebileceğini söylemişti. 

Domenicali, yarışın start zamanının da dahil olduğu hafta sonu planlamasında yapılacak herhangi bir değişikliğin hakemlere bağlı olduğunu söyleyerek; yarış startının öne çekilmesi fikriyle alakalı şunları söyledi: "Bunu ben kontrol edemem."

"Zaman çizelgesini değiştirmek istiyorsanız, bunu hakemler kontrol ediyor. Elimizdeki bilgilere göre, [yarışın gerçekleştirileceği saatlerde] yağacak yağmur 'normal' olarak düşünülüyordu."

"Yağmurun bu kadar kötü olacağını gösteren herhangi bir işaret yoktu. Aksi takdirde, hakemler tarafından bir karar alınırdı."

"Hakemlerin bugün verdiği kararı gördünüz; zamanı [3 saati] durdurarak, yarışı gerçekleştirmenin mümkün olduğu bir boşluk olup olmayacağını görmek için daha çok zaman kazandılar."

"Saat 12'den beri yağmur yağıyor. Bu, tahmin edemeyeceğiniz bir şey."

Domenicali ayrıca, yarışın neden bugüne ertelenemeyeceği hakkında da konuştu ve ekledi: "Lojistik nedenlerden değil, birçok nedenden dolayı [yarış ertelenemezdi]. Yarışı bir sonraki güne birçok nedenden dolayı erteleyemezsiniz. Bu, pistteki görevlilerin müsait olmasına, diğer şeylerin mevcut olmasına bağlı." 

"[Yarışın ertelenmesi] tabii ki gözden geçirildi ancak bu mümkün değil. Organizatörlerle her konuda çok yakınız, onlar da karar süreçlerini takip ettiler, yani bu sürecin dışında kalmadılar."

 

 

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