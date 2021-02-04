Domenicali: "F1'in izleyici sayısı artıyor"

2010-13 yılları arasındaki Red Bull dominasyonunun ardından, 2014-20 yılları arasında büyük bir Mercedes dominasyonu yaşandı.

Mercedes bu süreçte arka arkaya yedi yıl boyunca hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunu kazandı ve gelecekte bunu devam ettirecek gibi görünüyor.

Bundan ötürü yarışların sıkıcı hale geldiği yönünde pek çok eleştiri yapılıyor.

Ancak F1'in yeni CEO'su Stefano Domenicali, sporu izleyen taraftar sayısında artış olduğunu söyledi.