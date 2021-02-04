Domenicali: "F1'in izleyici sayısı artıyor"
F1 CEO'su Stefano Domenicali, günümüzdeki "sıkıcı yarışlar" algısına rağmen taraftar sayısında artış olduğuna dikkat çekti.
2010-13 yılları arasındaki Red Bull dominasyonunun ardından, 2014-20 yılları arasında büyük bir Mercedes dominasyonu yaşandı.
Mercedes bu süreçte arka arkaya yedi yıl boyunca hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunu kazandı ve gelecekte bunu devam ettirecek gibi görünüyor.
Bundan ötürü yarışların sıkıcı hale geldiği yönünde pek çok eleştiri yapılıyor.
Ancak F1'in yeni CEO'su Stefano Domenicali, sporu izleyen taraftar sayısında artış olduğunu söyledi.
İtalyan TV kanalı Rete4'ün yayınında Domenicali, "Geçen yıl şampiyonayı seyreden kişi sayısına dair rakamları gördüm ve bunlar arttığını işaret ediyordu."
"Formula 1 dikkat çekiyor ve yarışlar milyonlarca taraftar tarafından seyrediliyor. Tutku, karakter savaşı, benzersiz pilotlar ve şampiyonayı çevreleyen efsaneler tüm taraftarları cezbediyor."
"Tüm bunlar izleyicinin ilgisini çekiyor." dedi.
Stefano Domenicali, dünyada koronavirüs salgını ile ilgili zor duruma rağmen sezonun gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.
“Sezonu gerçekleştireceğiz. Geçen yıl çok iyi geçti ve tüm zorluklara rağmen şampiyonaya ev sahipliği yapmayı başardık."
"Aynı şekilde hareket etmekte kararlıyız."
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|Editör
|Kemal Şengül