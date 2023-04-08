Domenicali: "F1'in büyümesi Drive to Survive'dan daha fazlasına bağlı"

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F1, yakın tarihinde hiç olmadığı kadar genç bir izleyici kitlesine sahip ve birçok yeni taraftar ilk kez bu sporla tanışıyor.

Speedcafe'ye konuşan Domenicali, sporun büyümesini sağlayan ana etkenleri açıkladı. Ayrıca 'Netflix teorisi' hakkında Domenicali, "Bundan daha fazlası var."

"Elbette, taraftarlarla nasıl bağlantı kuracağımızı ve bunu nasıl sürdüreceğimizi ele almak zorundaydık çünkü taraftarlar sporun merkezi."

"Dolayısıyla, strateji açısından yaptığımız şey, nasıl adapte olabileceğimize ve yeni taraftarları nasıl çekebileceğimize bakmaktı. Elbette geleneksel bir bağlantı ve konuşma yöntemiyle bu imkansız olurdu."

"Bu nedenle sosyal medya platformları, aktivasyon, pilotlar ve takımlarla bağlantı kurma konularında çok sıkı çalıştık."

"Netflix, Formula 1 hakkında konuşmanın ve sadece Formula 1'in ne olduğuna dair sporun ayrıntılarına, belirli yarışlara odaklanmak değil; aynı zamanda Formula 1'den daha büyük bir etkinlik, muhteşem bir gösteri ve dikkat çekebilecek bir şey olarak bahsetmenin başka bir yolu." dedi.

Fórmula 1 - Drive to Survive Fotoğraf: Formula 1

F1 son yıllarda sosyal medyayı kullanma konusunda yepyeni bir yaklaşım benimsedi. Liberty Media'nın sahipliğinde takımlar ve pilotlar daha fazla özgürlüğe sahip oldular ve bu da daha canlı bir topluluk yarattı.

Domenicali, "Platformumuzu sadece spor etkinlikleri hakkında değil, aynı zamanda Formula 1'den daha büyük değerler hakkında konuşmak için kullanıyoruz."

"Çeşitlilikten, sürdürülebilirlikten, sürdürülebilir yakıtla ilgili platformumuzdan, yani bu tür şeylerden bahsediyoruz."

"Tüm bunları bir araya getirip harmanladığınızda, son birkaç yılda Formula 1 dünyasını bugün yaşadığımız dünyaya dönüştürebilmemizin nedeninin bu olduğuna inanıyorum." dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu F1, 2022'de 440.000 kişinin katıldığı Austin'i geride bırakarak Albert Park'ta 444.000 taraftar ile rekor kırdı.

Mechanics make final preparations on the grid Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bu, 2020'deki pandemi ile taraftarların çoğunun F1'i televizyon ve internetten takip etmek durumunda kalmasının ardından spor için oldukça iyi bir geri dönüş.

Domenicali pandeminin F1 üzerindeki etkisini şu şekilde açıkladı: "Bu gerçekten sporun sonu olabilirdi."

"Finansal olarak çok para kaybettiğimiz bir durumdaydık çünkü insan bulamadık, sezonu geç başlattık ve daha az yarış yapmak zorunda kaldık."

"Ancak her zaman olduğu gibi, bir sorun olduğunda büyük bir fırsat da ortaya çıkar. Vizyonumuz, hissedarlarımız ve Chase sayesinde Formula 1'e iyi bir yatırım yaptık."

"Dünyayı dolaşmak için protokolü ve prosedürü oluşturabildik ve en kötü anda bile sporu canlı tuttuk."

"Bu, COVID baskısı kalkar kalkmaz sahip olduğumuz büyümenin temelini attığımız bir andı ve gerçekten başarımızın dönüm noktasıydı."