Domenicali: "F1'in Andretti gibi yeni takımlara ihtiyacı yok"

Sauber'i alma planları sekteye uğrayan Andretti, 11. takım olarak F1'e girmek istediğini belirtmişti ancak bu konudaki ilerleme oldukça yavaş oldu ve Amerikalı iş adamı bu durum nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Domenicali, sporda yer alan mevcut 10 takımdan mutlu olduklarını, spora değer katması için yeni bir takıma ihtiyaçlarının olmadığını söyledi.

Domenicali ayrıca Andretti ile birlikte başka partilerin de girmek istediklerini ancak şimdiye kadar daha düşük bir profil tuttuklarını vurguladı.

Domenicali, "Bence bugün F1'in gerçek statüsünde bu, F1'in değerini artırma adımlarındaki sorun miktar sorunu değil."

"Bu gerçekten anlama meselesi, sadece daha büyük veya daha yüksek sesli olanlar değil, başkaları da olacak. Andretti kendi talebi konusunda oldukça fazla sesli oldu. Benzer şekilde talepte bulunan ama bunu tamamen farklı şekilde yapanlar da var."

"Yani değerlendirme süreci sadece Andretti ile alakalı değil. Değerlendirme, kim olduklarını kanıtlama konusunda daha üretken olmaya çalışmak konusundaki sessizliğe saygı duyan ve uyguladığımız protokole saygı duyan diğerleriyle birlikte yapılıyor."

"Her zaman dediğim gibi, günümüzde daha fazla takıma sahip olmanın şampiyonaya daha fazla değer katacağına inanmıyorum."

"Ancak uygulanması gereken bir protokol var. Ve Andretti dahil olmak üzere herkes, bunu takip ediyor. Yani şu anki durum böyle. Bir değişiklik görmüyorum. Bu yüzden evet ya da hayır demek istemiyorum." dedi.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, Macaristan GP hafta sonunda yaptığı açıklamada spora yeni bir takım girecekse onun bir fabrika takımı olması gerektiğini, öyle bir oluşumun F1'e Andretti isminden daha fazla değer katabileceğini söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Michael Andretti'nin babası Mario Andretti, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Wolff'un sporun üstünde çok fazla etkisinin olduğunu söylemişti.

Andretti'nin yorumları sorulduğunda Domenicali, Wolff'u şu sözlerle savundu: "Toto'nun, bir takım patronu olarak belli bir pozisyona sahip olduğuna inanıyorum. O, Mercedes'in %30 hissesine ve art arda 8 kez şampiyonluk unvanına sahip. Yani onun itibarı bu şekilde, eklenecek bir şey yok."

"Mario'yu çok uzun zamandır çok, çok iyi tanıyorum. Fikrini, bunu yapmanın doğru yolu olduğunu düşündüğü bir şekilde sunmaya çalışıyor."

"Ancak, bildiğiniz üzere bu konuyla alakalı bir yönetim şekli var. Bu konuda karar verirken koyulmuş olan protokolün takip edilmesi gerekiyor. Mario çok sesli birisi, Michael de öyle. Tahmin edeceğiniz üzere, onlarla çok sık görüşüyorum. Ve bu konuya saygı duymamız lazım."

"Farklı görüşlerimiz olabilir ancak günün sonunda protokolü takip etmemiz gerekiyor. Ve bu konuda son kararı verecek birisi var. Daha önce söylediğim gibi, günümüzde F1'deki takımların sayısı konusunda bir zayıflık yok. Benim fikrim bu şekilde."

