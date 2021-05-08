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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Domenicali: “F1’in Amerikalı pilot teşviği, iki üç sonra sonuçlarını gösterebilir”

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Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, takımları, Amerikan sürücülere ilgi göstermeleri için teşvik ettiklerini söyledi ve bunun karşılığını iki veya üç sonra alabileceklerini belirtti.

Domenicali: “F1’in Amerikalı pilot teşviği, iki üç sonra sonuçlarını gösterebilir”

Liberty Media, uzun zamandır sporu ABD’de daha popüler bir hale getirmeye çalışıyordu ve sonunda geçtiğimiz ay Miami GP’yi 2022 takvimine ekleyerek bunun ilk hedefine ulaştılar.

Miami pisti animasyonu

Miami pisti animasyonu
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Fotoğraf: Hard Rock Stadium

2007’de Scott Speed’in Scuderia Toro Rosso’dan ayrılmasından beri F1 gridinde Amerikalı bir pilot yer almadı.

Domenicali konu hakkında şunları söyledi: “Miami göz önünde bulundurulduğunda Amerikalı bir pilot olması önemli.”

“Benim için yanıt çok açık, bu bir evet. Amerikalı bir pilotun yakın zamanda F1 takımlarının ilgi odağına gelebilmesi için takımlarla çalışıyoruz.”

“Bunun önümüzdeki iki üç yılda gerçekleşmesini pek gerçekçi bulmuyorum. Fakat bunun sonrasında, evet. İyi pilotlara bakan birkaç takım olduğunu biliyorum ve hazır olduklarında, Amerikalı hayranlarda büyük bir artış olacaktır.”

“Çünkü bildiğimiz üzere pilotlar bu işe tutku ve heves katıyor bu yüzden insanlar bu adamları görmek istiyor. Dolayısıyla Amerikalı pilotların F1 şampiyonasında yarıştığını bir an önce görmeyi umuyoruz. ”

Ayrıca Domenicali, Miami [GP]’nin sporun ABD’de büyümesine büyük bir katkı olacağını düşünüyor ve pazarlama amaçlı gelecek günlerde düzenlenecek olan Monako GP’nin Hard Rock Stadyumu’nda büyük ekranlarda yayınlanacağını açıkladı.

“İyi haber ise Amerika’da başka bir yarıştan bahsediyoruz, yani Miami'den. Yani bu farklı bir kültür, farklı bir felsefenin yanında farklı bir yapılandırma göstereceğimiz anlamına geliyor.”

“Bir diğer inanılmaz haber ise daha duyurulmasının üzerinden sadece birkaç hafta geçmesine rağmen olağan üstü bir ilgi topladı ve beklentiler istediğimiz seviyeye geliyor.”

“Bu Amerikalı kitleyle daha iyi bir iletişim kurma çabamızın sebebi çünkü bununla ilgili her şeyi en yüksek seviyeye çıkarmak istiyoruz.”

“Üstelik neyin harika olacağını tahmin edebiliyorum. Miami Gardens ve Miami Dolphins stadyumunda Monako’daki yarışı paylaşacağız çünkü şimdiden bu atmosferi yaşamaya başlamak istiyorlar.”

“Bu doğru platformu kullanmamızı sağlayacak ve ABD’de kazandığımız değeri daha da fazlalaştıracak.”

“Bu, Amerika’da iki yarış düzenleme stratejimizin temelini oluşturuyor.”

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Etkinlik İspanya GP
Editör Selin Elif Köse

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