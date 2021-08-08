Domenicali, F1'in Amerika'da ''çok güçlü'' olmasını istiyor

Formula 1 genel olarak Amerikalı motor sporları taraftarlarının gündeminde olmadı ve ülkenin taraftarları genelde NASCAR ve IndyCar'ı takip ediyorlar.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si oldukça popüler bir etkinlik ve gelecek yıl Miami'de yapılacak yarışın da oldukça büyük bir etkiye olması bekleniyor.

Formula 1 özellikle Asya, Afrika ve Orta Doğu dahil olmak üzere dünyanın belirli bölümlerinde varlığını artırsa da, serinin CEO'su Domenicali ABD'de güçlü bir varlık istediklerini açıkladı.

Business Breakdowns podcastinde konuşan Brown şu ifadeleri kullandı: ''Yeni pazarlar geliştirmek için harika fırsatlarımız var. Gelecek yıl Miami'de olacağız. Amerika Birleşik Devletleri bizim için çok büyük bir meydan okuma olacak ve bununla iyi şekilde baş ettiğimizden emin olmalıyız.''

''Miami'deki taraftarların çok heyecanlı olduğunu görüyorum, biletler neredeyse tükendi.''

''Dikkat seviyesi orada. Bu nedenle, bunu söylemek doğru mu bilmiyorum ancak önümüzdeki haftalardaki görevimiz yoğun anlar yaratmak. Amerikalı taraftarlarımıza kim olduğumuz hakkında bir açıklama yapmamız gerekiyor.''

''Onlara farklı bir platform sunmalıyız çünkü tabii ki ABD'deki inanılmaz spor platformuna saygı duyuyoruz ancak özel olabileceğimize inanıyorum.''

''Mütevazi olmalıyız ve ABD'de futbol, basketbol, beyzbol gibi profesyonel sporların neden güçlü olduğunu anlamalıyız. Ancak bizim anlatacak bir hikayemiz var.''

''Her şeyden önce, motor sporlarında duyguları ve tutkuları yaratabiliriz. Tabii ki ABD'de başka formlarda bulunuyoruz ve bunlar çok önemli olsa da [gösterebilecek] daha güçlü bir sesimiz olduğuna da inanıyoruz.''

''Bu yüzden kim olduğumuzu göstermek istiyoruz. Güvenilir bir sesle birlikte ABD'de çok güçlü olabiliriz.''

''Bu yüzden de hedefimiz oldukça açık ancak Amerikalı taraftarların önümüzdeki birkaç yıl içinde Formula 1'in ne olduğunu anlamalarından emin olmak da istiyoruz.''

''Bu es geçmek istediğimiz bir şey değil çünkü burada büyük bir meydan okuma olduğunu biliyoruz ve bunu başarmak istiyoruz.''