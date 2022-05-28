Domenicali, F1'in 11. takıma ihtiyaç duyduğundan emin değil

Haberi dinle

Amerikalı yarış takımı Andretti, bir süredir 2024'te F1'e girebilmek için çalışma yapıyor. Ancak Andretti'nin bu girişimi, gelir payı düşecek olan takımlar tarafından pek memnuniyetle karşılanmıyor.

Şu ana kadar sadece McLaren ve Alpine takımları, Michael Andretti'nin takımının F1'e girişine açık destek verdiler.

Andretti, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile Miami'de görüşerek planlarını açıkladı ve bu yaz Indianapolis'te F1 tesisini kurmaya başlayacaklarını açığa çıkardı.

Domenicali, F1'in 11. takıma ihtiyacı olup olmadığını sorguladı ve mevcut takımlarla oluşturulan sağlıklı yapının korunmasının öncelikleri olduğunu söyledi.

Monako'da Financial Times ve Motorsport Network tarafından organize edilen F1 Forumu'nda konuşan Domenicali, "Hayatımda ilk defa tüm F1 takımları sağlıklı durumda ve finansal açıdan zorluk yaşamıyorlar."

"Çok sağlamlar ve bu onlar için çok büyük bir ödül gibi. Onlar bize yatırım yaptılar ve bu yüzden takımların oluşturduğu bu topluluğa saygı duyulması gerektiğine inanıyorum."

"Bugün daha fazla takıma sahip olma gibi bir sorunumuz yok çünkü katılmak isteyen bir listemiz var. Bazıları diğerlerinden daha fazla ses çıkarıyorlar ancak Formula 1'de olmak isteyen çok fazla insan ve yatırımcı var."

"Ancak takımları korumamız lazım. Bu, çok sağlıklı bir sistemin bir diğer işareti." dedi.

F1 boss Domenicali was speaking with Liberty Media CEO Greg Maffei (centre) and Motorsport Network's James Allen in Monaco on Friday Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

F1'in şu anda doğru sayıda takıma sahip olup olmadığı sorulduğunda Domenicali, "Öyle olduğunu düşünüyorum. Birisi gelmek istiyorsa, gerçekten önemli olmalı." şeklinde cevap verdi.

Mevcut Concorde Anlaşması'na göre F1'e 11. takım olarak girmek isteyenlerin öncelikle 200 milyon dolarlık katılım ücreti ödemesi gerekiyor.

Ancak F1 ticari açıdan sürekli büyüdüğü ve takımların değeri arttığı için, bir seferlik yapılacak ve takımlar arasında paylaştırılacak olan bu paranın yeterli olup olmayacağı sorgulanıyor.

Audi ve Porsche 2026'daki yeni motor kuralları döneminde F1'e girmeyi planlıyor ancak bunu mevcut takımlarla kuracakları ortaklıklarla yapacak gibi duruyorlar. Porsche'nin Red Bull'la girmesi bekleniyor.