Domenicali, F1'in 11. takıma ihtiyaç duyduğundan emin değil

Amerikalı yarış takımı Andretti, bir süredir 2024'te F1'e girebilmek için çalışma yapıyor. Ancak Andretti'nin bu girişimi, gelir payı düşecek olan takımlar tarafından pek memnuniyetle karşılanmıyor.

Şu ana kadar sadece McLaren ve Alpine takımları, Michael Andretti'nin takımının F1'e girişine açık destek verdiler.

Andretti, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile Miami'de görüşerek planlarını açıkladı ve bu yaz Indianapolis'te F1 tesisini kurmaya başlayacaklarını açığa çıkardı.

Domenicali, F1'in 11. takıma ihtiyacı olup olmadığını sorguladı ve mevcut takımlarla oluşturulan sağlıklı yapının korunmasının öncelikleri olduğunu söyledi.

Monako'da Financial Times ve Motorsport Network tarafından organize edilen F1 Forumu'nda konuşan Domenicali, "Hayatımda ilk defa tüm F1 takımları sağlıklı durumda ve finansal açıdan zorluk yaşamıyorlar."

"Çok sağlamlar ve bu onlar için çok büyük bir ödül gibi. Onlar bize yatırım yaptılar ve bu yüzden takımların oluşturduğu bu topluluğa saygı duyulması gerektiğine inanıyorum."

"Bugün daha fazla takıma sahip olma gibi bir sorunumuz yok çünkü katılmak isteyen bir listemiz var. Bazıları diğerlerinden daha fazla ses çıkarıyorlar ancak Formula 1'de olmak isteyen çok fazla insan ve yatırımcı var."

"Ancak takımları korumamız lazım. Bu, çok sağlıklı bir sistemin bir diğer işareti." dedi.

F1 boss Domenicali was speaking with Liberty Media CEO Greg Maffei (centre) and Motorsport Network's James Allen in Monaco on Friday

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images