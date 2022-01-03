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Formula 1 Haberler

Domenicali: "F1'e olan yüksek ilgi sayesinde, istesek 30 yarışı rahatça düzenleriz"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Formula 1'in popülaritesi artıyor ve giderek daha fazla ülke Grand Prix yarışları düzenlemek istiyor. F1 CEO'su Stefano Domenicali, şu anda 30 yarış bile düzenleyebileceklerini söyledi.

Domenicali: "F1'e olan yüksek ilgi sayesinde, istesek 30 yarışı rahatça düzenleriz"

Formula 1, takvime yeni yarışlar eklemeye devam ediyor. Son dönemde takvime Suudi Arabistan ve Katar Grand Prix'leri eklenmişti. Aynı zamanda Hollanda da Zandvoort ile beraber F1 takvimine girdi.

Yeni sezonda F1'e, Liberty Media'nın uzun süredir hedef olarak belirlediği "Miami" de ev sahipliği yapacak.

Şu anda dünyanın pek çok yerindeki insanların F1'e olan ilgisi her geçen gün artıyor ve bu da ülkelerin, F1'e ev sahipliği yapmaya olan ilgilerini artırıyor.

Alman Sport1'e konuşan Domenicali, Formula 1'in gelecek planları hakkında konuştu.

Önümüzdeki yıllarda sporun hangi bölgelere gitmeyi istediği sorulduğunda Domenicali, "Amerika bizim için önemli bir yer. Miami Grand Prix'sini başarılı şekilde gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz."

"Hafife almamamız gereken diğer bölge ise Uzak Doğu. Özellikle şu anda Guanyu Zhou, Alfa Romeo ile yarışacağı için orası daha da önem kazandı. Çin'den gelen ilgi artırıyor ve bu yüzden o bölge de radarımızda."

"İster Kuzey, isterse de Güney olsun Afrika'ya dönüş harika olurdu. Bunun ne kadar çabuk başarılı olacağı genel olarak korona durumuna bağlı. Salgını hafife almamalıyız."

"2022'de takvimi yeniden ayarlamak zorunda kalabiliriz." cevabını verdi.

Birçok ülkeden gelen ilgiye rağmen Domenicali, geleneksel Grand Prix'lerin varlığının artırılmasını gerektiğini vurguluyor ve bu nedenle, Almanya GP'nin artık takvimde olmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor.

"Maalesef Almanya'nın yeniden Formula 1 takviminin bir parçası olmaya çok az ilgi gösterdiğini görüyorum. Bu hem üzüntü verici hem de anlaşılması gerçekten zor."

"Umarım durum ileride yeniden değişir."

"Formula 1'e olan ilgi çok fazla, dünyanın pek çok yerinden çok sayıda talep alıyoruz. 30 farklı pistte rahatlıkla yarış düzenleyebiliriz."

"Hal böyleyken Almanya'dan kimsenin kapıyı çalmaması üzüntü verici."

An aerial view of the circuit at night

An aerial view of the circuit at night

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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