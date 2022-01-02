Domenicali: "F1'e giriş için son adımı atmak artık Volkswagen'in elinde"

Volkswagen Grubu, 2026 yılındaki yeni motorlarla birlikte Formula 1'e girmeyi ciddi şekilde düşünüyor ve bunun için hem Audi hem de Porsche, F1'le yakın çalışmalar yapıyor.

Son motor görüşmelerinin tamamında Volkswagen Grubu'na ait Audi ve Porsche de yer aldı. Bu iki marka, spora girmek için maliyetlerin düşürülmesini, motor karmaşıklığının azaltılmasını ve her şeyden önce MGU-H ünitesinin kaldırılmasını istiyordu. Üreticiler, 2026 için tüm bunları kabul ettiler.

Artık Audi ve Porsche'nin nihai kararı bekleniyor ve bu ay içerisinde yapılacak yönetim kurulu toplantısıyla, F1'e girişlerinin açıklanması bekleniyor.

F1-Insider.com'a konuşan Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Volkswagen Grubu'nun Formula 1'e girmesini umduğunu ancak nihai kararı kendilerinin değil, onların vereceğini söyledi.

Domenicali, "Önümüzde, Volkswagen Grubu'nun kararı açısından, önemli bir ay olduğunu düşünüyorum."

"Onlarla çalışabilmek harika olurdu fakat Volkswagen adına konuşamam."

"Birkaç yıl boyunca onlarla çalıştım, bunun inanılmaz bir grup olduğunu ve gelecek için ne kadar çalıştıklarını biliyorum." dedi.

Domenicali, sporun başına geçtiğinden beri daha sürdürülebilir bir güç ünitesi ve yakıt formülü oluşturmak için çalışmalar yapıyor.

Volkswagen gelecekte tamamen elektrikli araçlara geçiş yapacak ve bu açıdan F1 ilk bakışta mantıksız gelebilir.

Fakat Domenicali, Formula 1'e geçişin, daha verimli ve sürdürülebilir hibrit motorlar geliştirme açısından bir fırsat olabileceği görüşünde.

Domenicali, "Daha yüksek elektrik gücüne sahip yeni motorlarla beraber kullanmayı planladığımız sürdürülebilir yakıtlar, onlara elektromobiliteye ek olarak ikinci bir yola gitme şansı verebilir."

"Bu sadece Volkswagen Grubu için değil, her otomobil üreticisi için geçerli olan bir şey."

"Volkswagen Grubu'na gelirsek, umarım yakında bir karar verirler. Yeni güç ünitesi kurallarının gelişim sürecine dahil olmaları harikaydı."

"Artık son adımı atmak onların elinde."

Volkswagen logo Fotoğraf: Volkswagen Motorsport