Domenicali: "F1 'yeni bir imaj' arayan üreticilere cezbedici gelebilir"

Şu anda F1’de turbo hibrit V6 motor üreten 4 otomotiv üreticisi var: Mercedes, Ferrari, Renault ve Honda. Fakat Honda 2022’de seriden ayrıldıktan sonra sadece 3 güç ünitesi üreticisi kalacak.

F1 hibrit teknolojiyle bir süre daha devam edeceğini duyururken, 2026’da daha basit ve ucuz bir güç ünitesi tanıtacaklarını da açıklamıştı. Ve bu güç ünitesi değişikliğinin 2025’e çekilebileceği de söylenenler arasında.

F1, şu anda sürdürülebilir olma yolunda ilerliyor ve seri, bu hedef kapsamında 2030’a kadar karbon nötral olacaklarını duyurmuşken; üreticilerle düzenli bir şekilde iletişimde kalarak gelecekte F1’den beklentilerini de öğrenmeye çalışıyor.

Domenicali de, F1’in seride bulunmayan üreticilerle “görüşmeler yaptığını” söylerken, bu konuda “sessiz kalmayı” tercih edeceklerini belirtti.

Fakat F1’in yeni CEO’su, üreticilerin F1’den beklentilerinden -özellikle imaj açısından- etkilendiğini söyledi.

Sky Sports F1’le röportajında Domenicali, “Şu anda F1 platformunun kendilerine katacağı değeri anlamak için çok istekli olan bazı kişiler ve çok önemli şirketler var ve bu iyi bir haber.”

“Fakat sadece teknoloji açısından değil, Formula 1’in bir otomotiv üreticisine katabileceği değer olarak da.”

“Otomotiv üreticilerinin şu anda sahip olduğu en büyük sorunlardan birinin ‘genç hissedebilmek’ olduğunu düşünüyorum. Eski üreticilerle mobilite alanına yeni giren üreticiler arasında bir tür mücadele söz konusu.

“Bir spor olarak hedefimiz tabii ki işin mobilite kısmıyla ilgilenmek değil..”

“Fakat üreticilerin F1 platformunu, gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri taze bir imaj için kullanabileceklerini düşünüyorum.” dedi.

Domenicali, yeni nesil seyircilerin gelecekte de sporla ilgilenmesini sağlamak için F1’in, yeni medya kanalları ve platformlarla etkileşim içinde kalması gerektiğini söyledi.

Domenicali, “Belki başlangıçta TV’de F1 yayınlarını yapan medya kanalları, son birkaç yıldır ürettiğimiz içeriklere karşı - Netflix’teki gibi- gönülsüzlerdi.”

“Fakat günün sonunda bu, her iki tarafa da katkı sağladı çünkü her ikisi de diğer platformdan aktif bir şekilde yararlanabildi. Bu yüzden bu tür fırsatları kaçırmamak adına daha bütüncül bir yaklaşım sergilememiz gerektiğini düşünüyorum.”

“Genç jenerasyon çok yönden bağlı halde. Doğru ‘yoğunluğa’ sahip olmak için çok-programlı olmalıyız. Teklifimizde sıkıcı olursak insanlar sadece kanalı değil, konuyu da değiştirir.”

“Yarışma formatını farklı bir şekilde ayakta tutmanın yollarını arıyoruz ve bu konuda takımların fikirleri kadar hissedarların da fikirleri önemli.”

“Doğru teklifi sunabilmek için özel toplantılarımız olacak. Hiçbir fırsatı kaçırmadığımızdan emin olacağız.” dedi.