Domenicali: "F1, Suudi Arabistan GP hakkındaki endişelere karşı kör değil"

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Cidde pistine yakın bir petrol tesisine yapılan füze saldırısı nedeniyle F1 için zorlu geçen bir haftanın ardından, yarışın kaderi belirsiz bir durumda.

F1 patronları, Suudi yetkilileri ile yapılan görüşmenin ardından pistin güvenliğinden emin olsalar da, sürücüler bu durumdan rahatsızlardı ve cuma gecesi potansiyel bir boykot üzerine dört saatlik bir görüşme yaptılar.

Takım patronları, Suudi yetkilileri ve F1'in kıdemli isimleriyle yapılan görüşmelerin ardından sürücüler yarışa devam etmenin daha iyi olacağı konusunda anlaşmaya vardılar.

Ancak Cidde'de alınan kararlar daha çok yarış hafta sonunu tamamlamak üzerineydi. F1'in buraya geri dönüp dönmemesi gerektiği hakkında ise yakın zamanda görüşülecek.

Padoktaki bazı isimler Suudi Arabistan'ın takvimde olmasından memnun olsa da diğerleri, güvenlik ve son birkaç gündür sporun karşılaştığı olumsuzluklar hakkında endişeliler.

FIA president Mohammed bin Sulayem and F1 CEO Stefano Domenicali addressing the media in the wake of a missile strike near the Jeddah track Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Domenicali, Suudi'nin takvimdeki yerinin bazı tartışmalara sebep olduğunun farkında ancak geleceği hakkında büyük soru işaretleri olduğunu düşünmenin yanlış olduğunu söyledi.

Domenicali, "Bence bu bir soru işareti değil. Bu, durumu anlamakla alakalı."

"Kör değiliz ama bir şeyi unutmamalıyız: Bu ülke, F1 ve inandığımız spor sayesinde büyük bir adım atıyor."

"Bin yıldan fazla süredir var olan bir kültürü göz açıp kapatıncaya kadar değiştiremezsiniz. İlerlemek için ortaya koydukları kaynakları görebilirsiniz."

"Unutmayın, birkaç yıl önce kadınlar araba süremiyordu ve şimdi griddeler ve tezahürat yapıyorlar. Partiye katılıyorlar, sporu görüyorlar ve bunun olması için çok fazla yasayı değiştiriyorlar. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor."

"Elbette içeride bazı gerginlikler var ve geliştirilmesi gereken şeyler var. Bu konuda politik olmak istemiyoruz ama bu ülkenin modernizasyonu üzerinde çok önemli bir rol oynadığımıza inanıyorum. Elbette gündemimizin merkezinde bunların olduğuna emin olacağız." dedi.

Bazıları, F1'in Rusya Grand Prix'sini savaş nedeniyle iptal edip, Yemen ile olan çatışmaya rağmen Suudi Arabistan yarışına devam ederek iki yüzlü davrandığını düşünse de, Domenicali durumu farklı görüyor.

Domenicali, "Bu tanımla alakalı bir mesele. Bir terörist saldırısı savaş mıdır?"

"Spor hakkında konuşuyoruz. Elbette bütün yetkililer, konsolosluklar ve doğru yönetim organları ile iletişim halindeyiz. Ayrıca bunu takip edeceğiz ve bir daha insanlarımızın güvenliğini tehlikeye atacak bir durumda asla olmayacağız." dedi.