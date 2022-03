Domenicali: "F1, Suudi Arabistan GP hakkındaki endişelere karşı kör değil"

Cidde pistine yakın bir petrol tesisine yapılan füze saldırısı nedeniyle F1 için zorlu geçen bir haftanın ardından, yarışın kaderi belirsiz bir durumda.

F1 patronları, Suudi yetkilileri ile yapılan görüşmenin ardından pistin güvenliğinden emin olsalar da, sürücüler bu durumdan rahatsızlardı ve cuma gecesi potansiyel bir boykot üzerine dört saatlik bir görüşme yaptılar.

Takım patronları, Suudi yetkilileri ve F1'in kıdemli isimleriyle yapılan görüşmelerin ardından sürücüler yarışa devam etmenin daha iyi olacağı konusunda anlaşmaya vardılar.

Ancak Cidde'de alınan kararlar daha çok yarış hafta sonunu tamamlamak üzerineydi. F1'in buraya geri dönüp dönmemesi gerektiği hakkında ise yakın zamanda görüşülecek.

Padoktaki bazı isimler Suudi Arabistan'ın takvimde olmasından memnun olsa da diğerleri, güvenlik ve son birkaç gündür sporun karşılaştığı olumsuzluklar hakkında endişeliler.

FIA president Mohammed bin Sulayem and F1 CEO Stefano Domenicali addressing the media in the wake of a missile strike near the Jeddah track

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images