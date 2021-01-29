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Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "F1 sosyal sorunlara dikkat çekmede 'aktif bir rol' oynamalı"

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Domenicali: "F1 sosyal sorunlara dikkat çekmede 'aktif bir rol' oynamalı"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Stefano Domenicali, Formula 1’in “We Race As One” kampanyası kapsamında sosyal sorunlara dikkat çekmede aktif bir rol oynamaya devam etmesi gerektiğini ve sürücülerin de bu kampanyanın birer elçisi olarak görev alacaklarını söyledi.

F1, geciken 2020 sezonunun öncesinde We Race As One (Birlikte Yarışıyoruz) kampanyasını COVID-19'a karşı dünya genelindeki mücadeleyi tanıdıklarını ve ırkçı adaletsizliğe karşı her alanda çeşitliliği desteklediklerini göstermek adına başlatmıştı.

Aynı zamanda yarışlardan önce sürücülerin ırkçılık karşıtı mesajlarını aktarmaları için bir süre tanınmış ve sürücülerin çoğu bu amaçla ekran karşısında diz çökmüştü.

Austosport/Motorsport.com’un bilgisine göre F1, gelecek haftalarda sürücüler ve takımlarla bir araya gelerek sosyal sorunlara dikkat çekmek için yarışlardan önceki sürenin nasıl kullanılabileceğini görüşecek.

Yeni F1 CEO’su Stefano Domenicali de, F1’in dünya genelindeki sosyal sorunlardan haberdar olduğunu ve yarışlardan önceki zaman aralığını buna dikkat çekmek için kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Sky Sports’la röportajında Domenicali, “Geçtiğimiz sene bu konuya, özellikle ırkçılık konusuna, çok odaklanmıştık.”

“Bu sene de yarışlardan önceki süreyi We Race As One kampanyası aracılığıyla özellikle çeşitliliğe dikkat çekmek için kullanabilme fırsatımız olacak.”

“Aklımızdaki fikir, sürücülerle ve takımlarla bir araya gelerek sadece sezon sonuna değil, çeşitliliğe ve We Race As One kampanyasına da dikkat çekebilmek adına F1 dünyası olarak neler yapabileceğimizi konuşmak.”

“Yarışlardan önceki zaman dilimini, herkesin Formula 1’in bu dünyanın dışında yaşamadığını anlaması için kullanacağız. Formula 1, bu değerlerin önemini artırmak için aktif bir rol oynamak istiyor.” dedi.

Domenicali F1’in çeşitlilik ve ırkçılık karşıtı mesajlarını korumanın “kesinlikle yüksek bir öncelik” olduğunu ve sürücülerin kendi platformlarını kullanarak sosyal sorunlara karşı, değişime öncülük ettiklerini görmekten çok memnun olduğunu söyledi.

F1 CEO’su, “İyi olan şey, sürücülerin farklı bir boyutta Formula 1’in birer elçisi olduklarını gittikçe daha çok anlamaları. Sadece teknik beceriler bakımından değil, Formula 1 için doğru mesajı yayabilmeleri yoluyla da. Bundan memnun kalacaklarını düşünüyorum.”

“Elbette politik olmak istemiyoruz çünkü bizim işimiz değil ama toplumun değerlerinin altını çizmek istiyoruz”

“Genç sürücüler bu konuda daha farklı bir anlayışa ve hassasiyete sahipler ve bizim de bu konuda onları destekleyeceğimizi düşünüyorum. Formula 1’in bu konuda öncülük ettiğini ve gelecekte de daima edeceğini göstermemizin önemli olduğu kanaatindeyim.” dedi.

We Race As One, F1’in temel kurumsal sosyal sorumluluk platformu ve serinin, sürdürülebilirliği artırarak 2030’a kadar net sıfır-karbon ayak izine sahip olma hedefini de kapsıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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