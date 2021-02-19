Domenicali: "F1, NBA'nin yolundan gitmeli"

Öncelikle Hamilton-Mercedes sözleşmesine değinen Domenicali, Hamilton'ın F1'de kalacak olması konusunda şunları söyledi: “Lewis kesinlikle Formula 1 için çok büyük bir elçi. O aynı zamanda başka değerlerin ve önemli noktaların da elçiliğini yapıyor.

"Tüm sürücülerle görüşeceğim, sadece birer profesyonel değil, aynı zamanda örnek birer insan da olmalılar.”

Geçtiğimiz günlerde kabul edilen sprint yarış fikri hakkında ise F1 CEO'su, “Sprint yarışları onaylıyorum, FIA’ya hakem görevi görmeleri ve tüm gri alanları yok etmeleri için çağrıda bulunuyorum.” dedi.

Domenicali sonrasında 2021 sezonu hakkında konuştu: "2020’de edindiğimiz tecrübe F1’in sorunları çözmeye hazır hale gelmesini sağladı. Çok daha kompleks bir 2021 Dünya Şampiyonası’yla başa çıkması için gereken temeli yarattı."

"Şanslıyız ki burası benim uzun süredir bildiğim bir ortam, eğer öyle olmasaydı uzaktan çalışıp iş ortamındaki sinerjiyi ve insanları tanımam çok daha zor olurdu."

Domenicali yönetime hızlıca alışmış görünüyor. İtalyan yönetici henüz 1.5 aydır F1’in başında fakat şimdiden önerilerini ve tekliflerini takımlara kabul ettirmiş olarak görünüyor. Padoktakiler, Domenicali’nin fikirleri sayesinde, kalite anlamında büyük bir ilerleme kat edileceğini düşünüyor.

Domenicali'yle yakın zamanda yapılan bir röportajdan, 2021 sezonu ve sonrasına dair demeçler:

Soru: Uzman, tarafsız, rekabetçi; sizi övmek için kullanılan birkaç kelime. Sizin için çok büyük beklentiler var, F1’in Draghi’si gibi hissediyor musunuz? (Yeni İtalya Başbakanı)

Cevap: “Hayır, daha doğrusu şöyle açıklamalıyım: bu daha çok her fırsatı değerlendirmenize, önüne çıkan potansiyeli çok güzel bir şey yapmak için harcamanıza bağlı. Beklentiler birer uyaran gibidir. Ben, kendim olmaya ve her zorluğa karşı maskesiz, mazeretsiz güçlü olmaya çalışıyorum.”

Soru: Chase Carey’den, Bernie Ecclestone’dan sonra bu görevi devraldınız. Öğrendiğiniz en önemli dersler neydi?

Cevap: “F1, Ecclestone sayesinde, onun vizyonu sayesinde doğdu. Carey de seriyi farklı bir alanda büyütebilmek adına bayrağı devraldı. Benim hedefim ikisinin de kaldığı yerden devam edebilmek. Her ikisinin de değerli birer örnek olduğunu düşünüyorum.”

Soru: Mick Schumacher artık F1’de. Bu, sizde ne gibi duygular uyandırıyor?

Cevap: “Onu doğduğundan beri tanıyorum, bu konuyla şahsen ilgili olmam da önemini artırıyor. Mick çok ‘ağır’ bir babanın ayak izlerinden gitmeyi tercih etti. Mental gücü de olağanüstü. Fakat şimdilik ona biraz zaman tanımalıyız.”

Soru: Geleceğe baktığınızda, “olmazsa olmaz” dediğiniz herhangi bir şey aklınıza geliyor mu?

Cevap: “Bugünkü araçlar farklı duygulara yol açıyor. Hem cezbedici birer objeler, hem de rahatsız edici birer faktörler. F1, tüm bunların üstesinden gelmeli ve kahraman sürücülerin domine ettiği, büyüleyici bir teknolojik meydan okuma sunmalı.”

Soru: Kahraman sürücüler derken tam olarak neyi kast ediyorsunuz?

Cevap: “Yani, hem rekabetin içinde hem de evrensel değerleri simgeleyebilecek birer figür olarak; platformumuzun, mevcut ve gelecekteki ortaklara daha cazip gelmesini sağlayacak kişiler."

"Bu, herkesin sevebileceği bir şey yaratacak. ‘We Race As One’ (Bir Olarak Yarışıyoruz) mottosunu kullandığımızda, benim gerçekten inandığım bir felsefeyi temsil ediyorduk ve bu sayede gençler de yarışların dünyanın dışından değil, aksine dünyanın içinden birer etkinlik olduğunu anladılar.”

Soru: NBA’ninki gibi bir yaklaşımdan mı bahsediyorsunuz?

Cevap: “Evet. F1’in ve basketbolun, her birimizin hayatını etkileyen olaylara karşı aynı hassasiyeti gösterdiğini düşünüyorum. NBA Komisyoneri Adam Silver’ı tanıyorum, yakın zamanda buluşacağız. Diğer spor disiplinleriyle benzer bir yol paylaşmak istiyorum.”