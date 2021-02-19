Domenicali: "F1, NBA'nin yolundan gitmeli"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
218 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
250 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
256 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
270 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
284 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
291 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Williams, Latifi’nin 'güçlü' ilk yılından memnun kalmış Sonraki / Red Bull, Perez'in gelişi sonrası ilk Meksikalı sponsorunu açıkladı
Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "F1, NBA'nin yolundan gitmeli"

Ekleyen:
, Editör

F1'in, dünyaya daha yakın bir spor olarak görülmesi adına, kahraman-sürücülerin önemli bir rol oynadığını düşünen F1 CEO'su Stefano Domenicali; bu konuda NBA ve diğer sporların izlediği yolu takip etmek istiyor.

paylaşım
yorumlar
Domenicali: "F1, NBA'nin yolundan gitmeli"

Öncelikle Hamilton-Mercedes sözleşmesine değinen Domenicali, Hamilton'ın F1'de kalacak olması konusunda şunları söyledi: “Lewis kesinlikle Formula 1 için çok büyük bir elçi. O aynı zamanda başka değerlerin ve önemli noktaların da elçiliğini yapıyor.

"Tüm sürücülerle görüşeceğim, sadece birer profesyonel değil, aynı zamanda örnek birer insan da olmalılar.”

Geçtiğimiz günlerde kabul edilen sprint yarış fikri hakkında ise F1 CEO'su, “Sprint yarışları onaylıyorum, FIA’ya hakem görevi görmeleri ve tüm gri alanları yok etmeleri için çağrıda bulunuyorum.” dedi.

Domenicali sonrasında 2021 sezonu hakkında konuştu: "2020’de edindiğimiz tecrübe F1’in sorunları çözmeye hazır hale gelmesini sağladı. Çok daha kompleks bir 2021 Dünya Şampiyonası’yla başa çıkması için gereken temeli yarattı."

"Şanslıyız ki burası benim uzun süredir bildiğim bir ortam, eğer öyle olmasaydı uzaktan çalışıp iş ortamındaki sinerjiyi ve insanları tanımam çok daha zor olurdu."

Domenicali yönetime hızlıca alışmış görünüyor. İtalyan yönetici henüz 1.5 aydır F1’in başında fakat şimdiden önerilerini ve tekliflerini takımlara kabul ettirmiş olarak görünüyor. Padoktakiler, Domenicali’nin fikirleri sayesinde, kalite anlamında büyük bir ilerleme kat edileceğini düşünüyor.

Domenicali'yle yakın zamanda yapılan bir röportajdan, 2021 sezonu ve sonrasına dair demeçler:

Soru: Uzman, tarafsız, rekabetçi; sizi övmek için kullanılan birkaç kelime. Sizin için çok büyük beklentiler var, F1’in Draghi’si gibi hissediyor musunuz? (Yeni İtalya Başbakanı)

Cevap: “Hayır, daha doğrusu şöyle açıklamalıyım: bu daha çok her fırsatı değerlendirmenize, önüne çıkan potansiyeli çok güzel bir şey yapmak için harcamanıza bağlı. Beklentiler birer uyaran gibidir. Ben, kendim olmaya ve her zorluğa karşı maskesiz, mazeretsiz güçlü olmaya çalışıyorum.”

Soru: Chase Carey’den, Bernie Ecclestone’dan sonra bu görevi devraldınız. Öğrendiğiniz en önemli dersler neydi? 

Cevap: “F1, Ecclestone sayesinde, onun vizyonu sayesinde doğdu. Carey de seriyi farklı bir alanda büyütebilmek adına bayrağı devraldı. Benim hedefim ikisinin de kaldığı yerden devam edebilmek. Her ikisinin de değerli birer örnek olduğunu düşünüyorum.” 

Soru: Mick Schumacher artık F1’de. Bu, sizde ne gibi duygular uyandırıyor?

Cevap: “Onu doğduğundan beri tanıyorum, bu konuyla şahsen ilgili olmam da önemini artırıyor. Mick çok ‘ağır’ bir babanın ayak izlerinden gitmeyi tercih etti. Mental gücü de olağanüstü. Fakat şimdilik ona biraz zaman tanımalıyız.”

Soru: Geleceğe baktığınızda, “olmazsa olmaz” dediğiniz herhangi bir şey aklınıza geliyor mu?

Cevap: “Bugünkü araçlar farklı duygulara yol açıyor. Hem cezbedici birer objeler, hem de rahatsız edici birer faktörler. F1, tüm bunların üstesinden gelmeli ve kahraman sürücülerin domine ettiği, büyüleyici bir teknolojik meydan okuma sunmalı.”

Soru: Kahraman sürücüler derken tam olarak neyi kast ediyorsunuz?

Cevap: “Yani, hem rekabetin içinde hem de evrensel değerleri simgeleyebilecek birer figür olarak; platformumuzun, mevcut ve gelecekteki ortaklara daha cazip gelmesini sağlayacak kişiler."

"Bu, herkesin sevebileceği bir şey yaratacak. ‘We Race As One’ (Bir Olarak Yarışıyoruz) mottosunu kullandığımızda, benim gerçekten inandığım bir felsefeyi temsil ediyorduk ve bu sayede gençler de yarışların dünyanın dışından değil, aksine dünyanın içinden birer etkinlik olduğunu anladılar.”

Soru: NBA’ninki gibi bir yaklaşımdan mı bahsediyorsunuz?

Cevap: “Evet. F1’in ve basketbolun, her birimizin hayatını etkileyen olaylara karşı aynı hassasiyeti gösterdiğini düşünüyorum. NBA Komisyoneri Adam Silver’ı tanıyorum, yakın zamanda buluşacağız. Diğer spor disiplinleriyle benzer bir yol paylaşmak istiyorum.”

Williams, Latifi’nin 'güçlü' ilk yılından memnun kalmış

Önceki haber

Williams, Latifi’nin 'güçlü' ilk yılından memnun kalmış

Sonraki haber

Red Bull, Perez'in gelişi sonrası ilk Meksikalı sponsorunu açıkladı

Red Bull, Perez'in gelişi sonrası ilk Meksikalı sponsorunu açıkladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

2s
2
Formula 1

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

7s
3
Formula 1

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

40 dk
4
Formula 1

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"

8s
5
Formula 1

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

1s
Son Haberler
Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı
F1

Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı

5dk
Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı
F1

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

40dk
Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"
F1

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

1s
Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
F1

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

1s
Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
F1

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

2s
Son Videolar
Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı 00:36
Formula 1
22 Şub 2021

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı 00:00
Formula 1
22 Şub 2021

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı 03:30
Formula 1
19 Şub 2021

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı

First run with the MCL35M for Norris and Ricciardo 03:04
Formula 1
18 Şub 2021

First run with the MCL35M for Norris and Ricciardo

McLaren MCL35M: Araç üstü görüntüsü 03:07
Formula 1
17 Şub 2021

McLaren MCL35M: Araç üstü görüntüsü

More from
Memet Kağan Bilgili
Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi
Formula 1 / Son dakika

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi

Alfa Romeo, 2020'den daha iyi olmayı hedefliyor
Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, 2020'den daha iyi olmayı hedefliyor

Canal Plus, Grosjean'ın kazasına açıklık getiren yeni bir belgesel yayınladı
Formula 1 / Son dakika

Canal Plus, Grosjean'ın kazasına açıklık getiren yeni bir belgesel yayınladı

Çok Okunanlar Bugün

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

Karşılaştırma: Red Bull RB16 ve RB16B
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Karşılaştırma: Red Bull RB16 ve RB16B

Michael Schumacher'in sponsoru, Mick'i de destekleyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Michael Schumacher'in sponsoru, Mick'i de destekleyecek

Mercedes, 2021 aracına dair ilk detayı paylaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2021 aracına dair ilk detayı paylaştı

Son Haberler

Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.