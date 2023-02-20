Domenicali, F1'in itibarı konusunda 'oldukça gergin'

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Red Bull, 2021 bütçe sınırının 'küçük bir fazla harcama ihlali' nedeniyle suçlu bulundu. Takım, sezonda yaklaşık 1.8 milyon euro fazla harcama yaparak o sezonun harcama sınırının %1.6 üzerinde kaldı.

FIA'nın bulguları yaz arası sonrasına kadar açıklanmadı. 2021'in bütçe sınırı dönemindeki ilk yıl olması nedeniyle Formula 1'de daha önce böyle bir durum yaşanmadığı için, Max Verstappen'in o yıl ilk Dünya Şampiyonluğu'nu elde ettiği Red Bull'a ne ceza verileceğini görmek için padokta gergin bir bekleyiş vardı.

Ceza, Ekim ayının sonunda geldi ve 7 milyon dolarlık [5.8 milyon euro] para cezası, takımın CFD [Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği] ödeneğinde %10'luk bir azalma ile birleşti ve bu da 2023 sezonu için rüzgar tüneli süresini azalttı.

Takım patronu Christian Horner, yaptığı ilk tahminlere göre böyle bir cezanın kendilerine bu yıl tur başına yaklaşık yarım saniyeye mal olabileceğini tahmin ediyor, ancak Formula 1 CEO'su Domenicali cezanın tam olarak uygulandığında nasıl bir etkisi olacağından emin değil.

Sky Sports'tan Martin Brundle'a sezon öncesi bir röportaj veren Domenicali, "Takımları dinlediğinizde herkesin farklı bir görüşü olduğunu görüyorsunuz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius

"Tabii ki bu tartışma, Federasyonun bu konuyu ele alması için çok önemli çünkü sahip olduğumuz role saygı duymak istiyorum. Biz ticari hak sahibiyiz, onlar ise düzenleyici. Bence cezalar söz konusu olduğunda, ki bu mali düzenlemeler yapılırken takımlar arasında tartışılmıştı, her zaman bir tartışma ortamı olur."

"Yani, sportif bir cezadan ziyade mali bir ceza söz konusu. Bu nedenle bu yıl bu konuya çok dikkat edileceğini düşünüyorum."

"Her şeyden önce şunu unutmamalıyız ki, mali düzenlemelerdeki değişiklik sporun yönetiminde de bir değişiklik demektir. Bunu yönetmek için daha da fazla sorun yaşayabileceğimizi düşünüyordum çünkü karmaşıklığın boyutu gerçekten çok büyük." dedi.

Takımların harcamalarını belirleme süreci ilk kez mercek altına alınmış olsa da, sürece yönelik eleştirilerden biri de takımların hesaplarının sınır altında kalıp kalmadığının onaylanmasının ne kadar uzun sürdüğü ve 2022 sezonunun yarısı çoktan geçmişken Red Bull'un 2021 bütçe sınırını ihlal ettiğinin tespit edilmesiydi.

Domenicali, bütçe sınırı sertifikasyonunun bu sefer daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için bir çözüm bulunmasını umuyor, ancak bunu yönetim rolü aracılığıyla düzenlemek FIA'nın sorumluluğunda olacak.

Formula 1 CEO'su, özellikle Red Bull'un 2021'de yaptığı aşırı harcamadan sonra, bu yıl da takımların harcamalarının mercek altına alınacağını kabul ediyor ve 2022'de başka bir takımın bütçe sınırını aştığının tespit edilmesi halinde bunun spor üzerindeki daha geniş etkileri olabileceği konusunda endişelerini dile getiriyor.

Christian Horner, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

Domenicali, "Bence bu dikkat edilmesi gereken bir nokta çünkü tartıştığımız şey, herkesin bu kurala uyup uymadığını kontrol etmek adına bu tür bir eylemi desteklemek için bunun daha sonra değil daha önce yapılması gerektiğidir."

"Dolayısıyla, kontrol ve sertifikasyonun çok daha erken yapılmasını sağlamak için tartışıyoruz ve bu FIA'nın tarafında yer alıyor. Çünkü bazı takımlar bunun dışında kalacaksa, daha güvenilir olması için mümkün olduğunca kısa sürede uygun bir şekilde yapılması gerekiyor."

"Finansal düzenlemelerle mücadele eden diğer spor dallarını görüyoruz, bence tepki vermek için çok uzun bir zaman var ve bu iyi değil."

Domenicali, gelecekte başka bir ihlalin yaşanması ihtimaline karşı gergin olup olmadığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Oldukça gerginim. Eminim ki artık herkes bu boyutta iyi gitmeyen bir şey olduğunda bunun etkisinin ne olacağını yeni anlıyor, dolayısıyla bu konuya odaklanmanın gerçekten çok büyük olacağına kesinlikle katılıyorum."