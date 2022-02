F1 "diz çökme" seremonisini artık yapmayacak

Haberi dinle

Formula 1, 2020 yılından bu yana "We Race As One" girişimini sürdürüyor ve yarışlardan önce, sürücüler gridde bir araya geliyor ve çoğunluğun diz çökmesiyle ırkçılık karşıtı mesaj veriliyor.

Ancak Domenicali, sporun duruşunu değiştirdiğini doğruladı ve sürücüler hâlâ diz çökmekte özgür olsalar da artık yarış öncesi bunu yapmaları için resmi bir seremoni olmayacağını söyledi.

Özel olarak Sky Sports'a konuşan F1 başkanı ve CEO'su Domenicali, "Bence yapılan, önemli bir jestti çünkü herkese her zaman saygı duymamız gerekiyor."

"Ancak şimdi ileriye dönme ve başka hamlelerde bulunma zamanı." dedi.

Domenicali, F1'in yeni çeşitlilik girişimi olan mühendislik bursu programını uzatmaları üzerine, "Dünya için gerçekten önemli olan şeylere karşı Formula 1'in niyetini gösterdiğimizden emin olmamız gerekiyordu."

"Bence bu artık jest yapmayı bırakıp harekete geçirme zamanı. Topluluğumuzdaki çeşitlilik için odaklanılması gereken şey, harekete geçmek. İlk adımımız da bu." dedi.

F1'in yeterince temsil edilemeyen gruplar için oluşturduğu mühendislik burs programı, geçtiğimiz yıl başladı ve şimdi 2025'e kadar uzatılıyor. Her yıl 10 öğrenciye burs veriliyor.

Domenicali'nin röportajı, Hamilton'ın iki ay sonra ilk defa sosyal medyada fotoğraf paylaşarak "Gitmiştim. Şimdi geri döndüm." mesajının ardından geldi.

Domenicali, "Fotoğrafı gördüm ve duruşunda ve yüzünde bir pozitiflik vardı."

"Bence bu önemli çünkü Lewis sadece spor için değil dünya için de inanılmaz bir değer."

"Onun sessiz moda geçmesi tamamen saygı duyulabilir bir seçimdi."

"Bence sezona başladığında tamamen hazır olacak."

"Lewis, sekizinci şampiyonluğunu almak için öndeydi."

"Bu nedenle buna odaklanmış olacağına eminim çünkü bu yıl çok fazla yeni şey var ve çok fazla değişken var. Bu şampiyonayı çok çekici yapacaktır."

"Eminim ki sekizinci dünya şampiyonluğunu almak için kendini tamamen adayacaktır." dedi.

Formula 1'in yeni sezonu 20 Mart'ta Bahreyn GP'de başlayacak. Ondan öncesinde 23-25 Şubat'ta ise Barselona'da sezon öncesi testleri gerçekleştirilecek.