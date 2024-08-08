Domenicali, F1 için ters grid fikrini yeniden tartışmak istiyor!

Bu fikir daha önce de konuşulmuştu ancak bu konuda herhangi bir adım atılmamıştı.

Ters grid uygulaması daha çok F1 destek serilerinde yaygındır: F2 ve F3'te pilotların bir yarış hafta sonu boyunca yeteneklerini sergilemelerine olanak sağlamak için ters grid kullanılır.

F3'te ilk 12 sıralama daha kısa olan sprint yarışı için ters çevrilirken, F2'de ilk 10 sıra tersine çevriliyor.

Bu fikrin F1 için popüler olmamasına rağmen Domenicali, F1'de sprint yarışlarına yeni bir değişken getirmeye açık olduğunu ve bu konuda tartışmak istediğini dile getirdi.

Motorsport.com'a konuşan Domenicali, "Her zaman tartışmaya açık olan bazı konular vardır."

Stefano Domenicali Fotoğraf: Erik Junius

"F2 ve F3'te olduğu gibi gridin tamamını ya da yarısını tersine çevirmeyi yeniden tartışabiliriz."

"Bence bunlar her zaman zihni ve aksiyonu canlı tutacak şeyler, ayrıca sporu da daha ilginç hale getirebilir."

"Neden olmasın ki? Ters grid hem çok fazla aksiyon yaratır, hem de çok fazla geçişe ve puan mücadelesine sahne olur."

"Bazıları elbette buna karşı çıkıp bunun 'sahte bir yarış ortamı' yaratacağını savunabilir. Ama bence aksiyon yaratacağına inandığınız doğru bir format, sahte bir ortam yaratmayacaktır. Bu yüzden bu konuyu kesinlikle tekrar tartışmak isterim." dedi.