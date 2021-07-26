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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Domenicali: "F1 için 23 yarışlık takvim ideal"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali, 23 yarışlık takvimin spor için ideal olduğu görüşüne katılıyor.

Domenicali: "F1 için 23 yarışlık takvim ideal"

Formula 1, Liberty Media tarafından satın alındığından bu yana takvimdeki yarış sayısını artırmaya çalışıyor ve bu yıl, tarihte ilk kez 23 yarış düzenlenecek.

Dünyadaki pek çok ülke, Formula 1'e ev sahipliği yapmak için F1'in patronlarıyla görüşme halinde ve bu yıl Suudi Arabistan, ilk kez spora ev sahipliği yapacak. Ayrıca gelecek yıl, Miami Grand Prix'si de takvime girecek.

Takvime dahil olmak isteyen yeni yarışlar ve eski pistler göz önüne alındığında, toplam yarış sayısının 25'i bulabileceği düşünülüyor.

Fakat Stefano Domenicali, GQ Dergisi ile özel röportajında 23 yarışlık takvimi koruyacağını dile getirdi.

Domenicali, "Concorde Anlaşması'nda daha fazlasını yapabileceğimiz yönünde koşul bulunmasına rağmen, 23 yarışın takvim için uygun [bir sayı] olduğunu düşünüyorum."

"Peki Avrupa'da, Amerika'da, Orta Doğu'da, Asya'da ve Doğu'da kaç yarış istiyoruz? Avrupa'da daha az, Amerika, Orta Doğu ve Asya'da ise daha fazla yarış olacağını görebiliyorum." cevabını verdi.

F1, daha önce geleneksel yarışları kaybettiği için yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Taraftarların bu konuda sinirli olup olmayacağı sorusuna Domenicali, "Ben, böyle olacağını düşünmüyorum. Elbette geleneğin öneminin farkındayız ve bunlar gelecek için gereken temeli oluşturuyor. Fakat geleneklere göre yaşarsanız, fazla uzun yaşamazsınız. Gelecek için temeller inşa etmemiz gerekiyor." dedi.

Bunun, bazı geleneksel pistlerin takvimden çıkarılacağı anlamına mı geldiği sorusuna Domenicali, "Bundan emin misiniz? Gelecekte işimizin bir parçası olmak isteyen yerlere sahip olmanın büyüsü, gündemimizin bir parçası. Gelecekte, sadece güzelliğe bakmayacağız. Bu yerler [pistler], dünyanın değiştiğini anlıyorlar. Mesela örnek vermek gerekirse Monza benzersiz bir yer ancak Monza'nın da geleceğe yatırım yapması gerekiyor. Oraya gidenler bunu hak ediyor. Büyümelisiniz ve [yeniliklere karşı] tepki vermelisiniz. Takvimdeki yeni pistler, tüm sistem üzerinde muazzam bir pozitif etki oluşturuyor." cevabını verdi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, and the remainder of the field at the restart

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, and the remainder of the field at the restart

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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