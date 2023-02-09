Domenicali: "F1 hiçbir pilotun konuşmasını engellemeyecek"

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Kış arasında sansasyonel bir kural değişikliğine giden FIA, yönetim organından önceden izin alınmaksızın "siyasi, dini veya kişisel" konularda yorum yapılmasını yasakladı.

Tatil nedeniyle az sayıda pilot bu habere kamuoyu önünde yanıt verdi, ancak son günlerde medya faaliyetlerinin artmasıyla birlikte Alex Albon da dahil olmak üzere birkaç kişi durumdan duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi.

Sessizliğini bozan Stefano Domenicali ise FIA'nın kararıyla arasına mesafe koyarak F1 organizasyonunun kendisinin daha liberal bir görüşe sahip olduğunda ısrar etti.

The Guardian'a konuşan Domenicali, "F1 asla kimsenin ağzını kapatmayacak. Herkes konuşmak ister, bu nedenle istediklerini doğru şekilde söyleyebilecekleri bir platforma sahip olmak o kadar iyidir."

"Giderek daha küresel, çok kültürlü ve çok değerli hale gelen sporumuzun konumu nedeniyle büyük bir fırsata sahibiz."

"20 sürücü, 10 takım ve birçok sponsordan bahsediyoruz, her biri farklı fikirlere ve farklı görüşlere sahip. Biri doğru, biri yanlış diyemem ama gerekirse onlara fikirlerini açık bir şekilde tartışabilecekleri bir platform sağlayabilirim."

"Spor olarak bu yaklaşımımızı değiştirmeyeceğiz. Sporumuzun çizgisi bu olmalı, herkese doğru şekilde konuşma şansı vermek, agresif tonlarla ya da rencide etmek için değil, saygıyla." dedi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo

Konuyla ilgili olarak sürücülerle düzenli temas halinde olduğunu söyleyen Domenicali, "Geçen yıl pilotlarla bu konuda bir görüşme yaptım."

"Görüşmede F1'in nasıl bir platform olabileceğini ve belli konulara nasıl ışık tutabileceğini konuştuk. F1, belirli konuları tartışmak istediklerinde sürücülere yardımcı olmalıdır."

"Yapıcı bir tavra sahip olmak önemlidir. Eğer bu gerçekleşmezse ya kafa karışıklığı ya da sorun olmaması gereken yerlerde sorun yaratabilir."

"Durumu izlemeye devam ediyoruz. Sürücüleri bilgilendiriyoruz ve GPDA ile bir araya gelerek bu konuyu tartışıyoruz. Sürücülerin sporumuzda insan olarak açık olmalarına nasıl izin verebileceğimizi tartışıyoruz."

"Sporcular bazı konularda çok duygusal ve tutkulu olabilirler ve bunu güvendikleri insanlarla yapıcı bir şekilde tartışmaları gerekir."

"Bir yönetmelikten bahsediyoruz, ancak FIA'nın belirli yerlere saygı gösterilmesi açısından bazı noktalara açıklık getireceğine inanıyorum."

"FIA'nın F1 ile aynı görüşü paylaşacağından eminim ama onlar da Olimpik bir federasyonun parçası, dolayısıyla uymak zorunda oldukları protokoller var." dedi.