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Formula 1 Japonya GP

Domenicali: "F1 hiç bu kadar popüler olmamıştı"

Stefano Domenicali, Formula 1'in bugün en parlak dönemini yaşıyor olmasından büyük gurur duyuyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Mohammed Ben Sulayem, President, FIA and Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group

Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1, Netflix'te yayınlanan Drive to Survive'ın da yardımıyla son yıllarda popülerliğini epey arttırdı.

Taraftar sayısı arttıkça, Formula 1'in gittiği ülkeler de değişmeye başladı ve bugün Amerika'da artık üç yarış düzenleniyor.

Örneğin geçen yıl Las Vegas Grand Prix'si takvime girdi;  bunun öncesinde Miami takvime dahil oldu ve yakında Madrid'de bir cadde yarışı düzenlenecek.

Yarış sayısı bugün 24'ü buldu ve gelecekte daha da artacak gibi görünüyor çünkü halihazırda F1'le görüşen çok sayıda ülke var.

2023'te  düzenlenen yarışların neredeyse tamamı kapalı gişe gerçekleşti ve gelirler de bu doğrultuda artmış durumda.

F1'in CEO'su Stefano Domenicali, Quotidiano Sportivo'ya verdiği bir röportajda başarılarının altını çizdi.

Domenicali şöyle konuştu: "Verilerin kendi başına konuşmasına izin vereceğim!"

"2023 yılında üç milyar dolar gelire yaklaşıyoruz. Yarış pistlerinde altı milyon canlı seyircimiz oldu."

"Objektif olarak konuşmak gerekirse, F1 hiç bu kadar popüler olmamıştı."

Bu yıl şimdiye kadarki yarışlar da büyük seyirci desteği altında gerçekleşti ve şimdiden bazı yarışların biletleri tükendi.

A huge crowd fills a grandstand

A huge crowd fills a grandstand

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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