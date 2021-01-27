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Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "F1, hibritlerin harika bir geleceği olduğunu kanıtlayabilir"

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Domenicali: "F1, hibritlerin harika bir geleceği olduğunu kanıtlayabilir"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Zeynep Temel, Editör

Formula 1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali, hibritlerin "harika bir geleceğe" sahip olduğuna ve F1'in elektrifikasyonunun, gelecekteki tek sürdürülebilir otomotiv güç ünitesi çözümü olmadığını kanıtlayacağına inanıyor.

Hibrit rota, F1 için doğru yol olarak kabul edilmesine rağmen mevcut güç ünitelerinin yüksek maliyeti ve karmaşıklığı sürekli bir eleştiri kaynağı oldu.

Şu anda ise 2026 için yeni nesil güç üniteleri planlanıyor fakat bunları, daha basit ve ucuz bir tasarımla 2025'de de görebiliriz.

F1’in çevresel problemlerle ilgili kamuoyunun dikkatini çekmesinde ve sürdürülebilirlik gibi konulara odaklanmasında Domenicali'nin çok büyük rolü var.

Formula 1'in İtalyan CEO'su, bu platformun hibrit teknolojisi için harika bir vitrin olabileceğini kanıtlayıp üreticilere alternatifler olduğunu gösterdi.

Domenicali, Sky Sports F1'le yaptığı röportajda "Sürdürülebilirlik, CO2 veya bununla ilgili birçok başka şeyle bağlantılı görülebilir ama hadi biraz da emisyonlara veya teknolojiye odaklanalım." 

"Formula 1'in otomotiv dünyasında sadece elektrifikasyon olmadığını gösterecek harika bir geleceği olduğunu düşünüyorum." diyen Domenicali, hibrit teknolojiye geçişin harika bir yol olduğunu ve bu teknolojinin büyük bir geleceği olduğunu düşünüyor.

Domenicali, “Formula 1, sürdürülebilirliğin farklı bir yolu olduğunu göstermek için OEM'lere yatırım yaptığından emin olmalı."

 

“Bu, maliyete büyük önem vererek takımların ve orijinal parça üreten markalarının dikkatini çekmek istediğim bir konu."

55 yaşındaki İtalyan, geçmişte maliyetten ziyade önceliği yalnızca teknolojiye vermekle hata yaptıklarının da altını çizdi.

F1'in şu anda güç üniteleri üreten dört üreticisi var: Mercedes, Ferrari, Honda ve Renault.
Fakat Japon şirket, birkaç ay önceki açıklamasına göre F1'den çekilmeye hazırlanıyor.

Domenicali, F1 güç ünitesinin teknolojisi ve verimliliği zaten son derece çekici olduğunu ama serinin gelecekteki çözümlerinin de yolla alakalı olacağını sağlamaları gerektiğini söyledi.

Buna ek olarak İtalyan CEO, kullanılacak hibrit teknolojinin yol araçları için uygun olduğundan emin olmaları gerektiğini ama bunun çok farklı bir yatırım ve maliyet tabanından başlayacağını da vurguladı.

"Formula 1'deki bir güç ünitesinin bugün aldığı maliyete mal olması mümkün değil. Bunda büyük bir fark olduğunu düşünüyorum." dedi.

En büyük hedeflerden birinin yeni motoru gerekli düzenlemelerle beklenenden daha erken tedarik etmeye çalışmak olduğunu ve bunun için hem ekipleri hem de orijinal parça üreten markalarının dahil ederek bu tür şeyleri projenin bir parçası haline getirmek olduğunu söyledi.

Domenicali sözlerini "Bunu yapabileceğimize eminim." diyerek noktalandırdı.

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Editör Luke Smith

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