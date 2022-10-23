Domenicali, F1 filmi için yarış hafta sonlarında çekimlerin yapılacağını doğruladı

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Bu hafta sonu pistte bulunan Brad Pitt, yapımcı Jerry Bruckheimer ve yönetmen Joseph Kosinski, Cuma antrenmanlarından önce takım patronlarıyla uzun süredir konuşulan F1 filmi hakkında bir görüşme gerçekleştirdiler.

Film ekibinin amacı, Bruckheimer'ın ciddi başarı elde eden Top Gun: Maverick'teki gibi bir görsel efektlerle gerçek çekimlerin bir araya geldiği bir prodüksiyona imza atmak.

Prodüksiyon için en büyük önem taşıyan yarış ise gelecek yıl Kasım ayında Las Vegas caddelerinde düzenlenecek mücadele; nitekim dünyaca ünlü Las Vegas Strip'ten F1 araçları geçerken alınacak görüntüler film sektörüne ciddi fayda sağlayabilir.

Projede gerçek araçların ve sponsorlarının yer alacağını açıklayan Domenicali, tüm takımların ve pilotların da filmde yer alacağını doğruladı.

Autosport'a konuşan Domenicali, "Bunun ciddi bir iş olduğunu düşünüyorum. Çok heyecanlıyım çünkü insanların 'Sırada ne var?' diye düşündüğü bir konumdayız, bu da sporun büyümesinde bir diğer adımı temsil ediyor."

"İnanıyoruz ki film, F1'i bugüne kadar pek derinlemesine keşfedemediği başka bir boyuta taşıyacak. Önümüzdeki yıl hazırlık aşamasında pek çok şeyin gerçekleşeceğini göreceksiniz. Bu heyecan verici, nitekim tüm takımlar ve pilotlar da işin içinde olacak!"

"Gerçek bir yarış hafta sonunda yapılması gereken tüm faaliyetleri şimdiden planlıyoruz, sezonun ikinci yarısında çekimlere başlayacağız."

"Hâlâ ayrıntılar üzerinde çalışıyoruz, ama her şeyin çok ilginç ilerlediğini söylemeliyim. Söyleyebileceğim şu ki her şey gerçek olacak, yani yarış hafta sonlarında çekimler yapıldığını görebilirsiniz."

Hollywood movie star Brad Pitt at the McLaren garage Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Takımların ve mevcut sponsorlarının filme dahil olmak için istekli olduklarını belirten Domenicali, "Gerçek takımlar da filmde yer alacaklar, kendileriyle nasıl bir hikaye oluşturacağımızı ve nasıl bir yol haritası çizeceğimizi tartışıyoruz. Elbette bu görüşmeler Hollywood yetkilileri tarafından yapılıyor."

Lewis Hamilton'ın yapımcı olarak kadroda bulunmasının da kendilerine güç katacağını söyleyen Domenicali, diğer tüm pilotların da filmin bir parçası olmaya davet edileceğini vurguladı.

F1 CEO'su, "Lewis'in bu yeni projeyi sevmesi büyük önem taşıyor, film bu sayede özgünlüğünü koruyabilecek."

"Size garanti ederim ki yapımcı Hollywood'un en iyisi, yönetmen Hollywood'un en iyilerinden biri ve başrol oyuncusu Brad Pitt'in herhangi bir reklama ihtiyacı yok."

Son olarak filmin F1 için doğrudan bir gelir kaynağı mı yoksa esas olarak spor için küresel bir PR aracı mı olacağı sorulan Domenicali, "Her ikisi de diyebilirim, ama şu anda bazı şeylere öncelik vermek kesinlikle çok önemli."

"Filmler, yeni bir izleyici kitlesi çekmek ve ayrıca ekstra bir gelir oluşturmak için harcadığımız çabanın bir parçası olacak." dedi