Domenicali: "F1 dünyasının fedakarlıklar yapması gerekecek"
Ferrari'nin eski takım patronu ve Lamborghini CEO'su Stefano Domenicali, Formula 1 dünyasının son yaşanan olaylar sonrasında bir orta yol bulabilmek adına fedakarlığa ihtiyacı olduğunu söyledi.
Dünya çapınca 950 bin kişiye bulaşan koronavirüs, her geçen gün etkisini arttırmaya devam ederken, hayatını kaybeden kişilerin sayısı da sürekli olarak artıyor.
MotoGP bugün yaptığı açıklamada, Mayıs ayında Fransa yarışını ileri bir tarihe kadar ertelediğini duyurmuştu.
Formula 1'de sezonun Kanada GP ile başlaması planlanıyor ancak Haziran ortasındaki yarışın yapılma ihtimali neredeyse hiç yok.
Tüm bunlar takımları olumsuz etkilerken, McLaren personelini ücretsiz izne çıkarmak zorunda kaldı.
Bununla birlikte Stefano Domenicali, Formula 1 dünyasının bu krizden çıkabilmesi için herkesin fedakarlık yapmasına ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Lamborghini'nin CEO'su İtalyan, “Şampiyonaya başlayabilmeniz için şu anda acil durumda olan ülkelerin iznine ihtiyacınız var."
"Kaçınılmaz olarak, tüm paydaşların -büyük ve küçük takımlar, takım sahipleri, sürücüler, organizatörler, televizyon kuruluşlarının- - sporun kendini kurtarabilmek için ciddi mali kayıplara katlanması gereken bir geçiş yılı bekliyor." dedi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Domenicali: "F1 dünyasının fedakarlıklar yapması gerekecek"
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