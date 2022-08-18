Domenicali: "F1, 'cebine giren parayı' düşünmüyor"
Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Formula 1'in sadece daha fazla para veren yerlere gittiği yönündeki görüşe katılmıyor.
Formula 1 organizasyonu, son dönemde takvime alınan yarışlar nedeniyle oldukça eleştiriliyor.
Suudi Arabistan'ın takvime girmesi, Katar'la uzun vadeli anlaşma yapılması ve ardından Miami ile Las Vegas'ın takvime dahil olması, F1'in paraya çok fazla önem verdiği yorumlarını beraberinde götürüyor.
İşin kötü tarafı bu yarışlar, Spa ve Monako gibi tarihi yarışların koltuğunun sallanmasına neden oluyor. Yüksek ihtimalle Spa, bu sebeple 2023 takviminde olmayacak.
F1 CEO'su Stefano Domenicali, paranın seçimde rol oynadığını kabul etmesine rağmen, tüm eleştirilere katılmıyor.
Domenicali, Sport Bild'e verdiği demeçte, "Para herkes için olduğu gibi bizim için de önemli bir faktör."
"Fakat biz sadece paraya bakmıyoruz. Sunulan paketin tamamı doğru olmalı. Sadece banka hesabımıza baksaydık, takvim kesinlikle farklı görünürdü."
"F1'in ruhunu satmıyorum. Sadece çok normal bir dönüşüm yaşanıyor. Şu anda tüm dünyaya açılıyoruz." dedi.
Domenicali, gelecek yılki takvimde Almanya'nın yer almayacağını da doğruladı.
"Kendim iletişime geçmediğim takdirde Almanya'dan pek bir şey duymuyorum. Konuşuyorlar, konuşuyorlar ve konuşuyorlar... Fakat somut ve gerçek şeylere ihtiyaç var."
Domenicali, F1'in Suudi Arabistan gibi ülkelerde yarışmasının önemli olduğunu düşünüyor.
"Geçen yıl çok sayıda kadın ve gencin yarışa katıldığını gördük. Geçmişte yaşananların aksine etkinliğin tadını çıkarmayı başardılar."
"Bu doğru bir yön. Oraya gidiyor olmamız, odağı konuya çekiyor. Biz olmasaydık haberlerde tamamen farklı şekilde görünebilirlerdi."
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