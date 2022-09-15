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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Domenicali, F1 antrenman turlarında da puan verilmesini istiyor

Formula 1'in patronu Stefano Domenicali, gelecekte her antrenman seansında puanlar dağıtılmasını ve seansların her birinin değerinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Domenicali, F1 antrenman turlarında da puan verilmesini istiyor
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Formula 1, 2006'dan bu yana aynı formatı kullanıyor ve buna göre cuma günleri 1. ve 2. antrenman, cumartesi günü 3. antrenman ve sıralama turları, pazar günü ise yarış yapılıyor.

Bu format şu anda çoğu hafta sonunda kullanılıyor ve sadece sprint hafta sonlarında format değişiyor.

Sprint yarışı formatı Formula 1 yönetimi ve organizatörleri memnun etse de, taraftarlar bundan memnun değiller. Yine de F1, gelecekte sprint yarışlarının sayısını daha da artıracak.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, planlarının bununla sınırlı kalmayacağını söylerken, mevcut üç antrenman seanslı formatın yerini farklı çözümlerin alacağını belirtti.

Corriere della Sera'ya verdiği bir röportajda Domenicali, gelecekte her antrenman seansına puan verebileceklerine vurgu yaptı.

Domenicali, "Hafta sonunun her anında, şampiyonluk savaşı için önemli olan bir şeyler olmalı."

"Bu konuyu F1 Komisyonu'nun bir sonraki toplantısında tartışacağız."

"Taraftarlar, organizatörler, herkes bunu istiyor. Sprint yarışı sadece bir örnekti."

"Normal bir hafta sonunda yer alan 1 ve 2. antrenman seanslarının her birinde dağıtılacak puanlar olmalı ya da bu seanslar (1 ve 2. antrenman) Cumartesi günü gerçekleştirilecek daha kısa bir yarışın -belki de ters gridli bir yarışın- gridini belirlemeli. Bu kısa yarış da 3. antrenman seansının yerini almalı." dedi.

Domenicali, Bunu yaparken, test grid ihtimalini göz ardı etmiyor.

"Masanın üzerinde çok fazla seçenek var. Pek çok kişi buna 'hayır' diyor ama karışık gridin ve daha fazla geçişin ne kadar heyecanlı olduğunu gördük."

Format değişikliklerine karşı çıkanlar için de Domenicali, "Yapmamak için her zaman birçok bahane vardır. Bu bir yaşam prensibidir. Purist insanlar her zaman burun kıvırıyor fakat F1 yıllar içinde sıralama formatını onlarca kez değiştirdi. Bu, daha fazla gösteriye sahip olmak için ertelenemez bir ihtiyaç." dedi.

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