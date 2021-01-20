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Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "F1, 2021 takviminde esnek olacak"

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Domenicali: "F1, 2021 takviminde esnek olacak"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör

Formula 1'in yeni başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, devam etmekte olan pandemik koşullar nedeniyle Formula 1'in 2021 takviminde yine esnek olacağını ve yedekte duran yarışların takvime girebileceğini söyledi.

Geçen sene COVID-19 nedeniyle planlanan 13 yarışı iptal etmek zorunda kalan F1, bu sene normalde planlandığı gibi 23 yarışlık bir takvim açıklamıştı.

Ancak F1 şimdiden pandemi nedeniyle sezonun açılış yarışı Avustralya GP'yi mart ayından kasım ayına ertelemek zorunda kaldı ve Çin GP de askıya alındı.

F1 şu ana kadar mevcut takvimi sürdürme konusunda kararlı olduğunu açıklasa da, Domenicali esnek olmaları gerekeceğini kabul etti.

Yeni pozisyonundaki ilk büyük röportajında Sky Sports F1'e konuşan Domenicali, "Tüm organizatörlerle her gün iletişim halindeyiz ve şahsen ben de iletişim halindeyim çünkü pandeminin devam ettiğini biliyoruz. Bu durumun gayet farkındayız."

"Bu yüzden Avustralya'nın yerini değiştirdik. Ancak şu an için edindiğimiz bilgilere göre, herkes plana göre ilerlemek istiyor."

"Tabii ki özellikle sezonun ilk bölümünde bazı yarışların seyircisiz veya kısıtlı sayıda seyircili olabileceği konusunda esnek olmalıyız. Ancak taraftarlarımızı ve destekçilerimizi, sezonu gerçekleştireceğimiz konusunda temin ederim. Bu konuda bir taahhüdümüz var ve bunu yerine getirmek istiyoruz." 

"Tabii ki gerekli olması ihtimaline karşı olası alternatiflerimiz var ancak henüz kimse bizim paylaştıklarımız haricinde bir bilgi vermedi. Bu konuda yalan söylemeye gerek yok. Doğru olmayan bir şeyler söylememiz için neden yok. Bugünkü bilgiler bu şekilde ancak pandeminin durumunu biliyoruz. Bu yüzden sezon için esnek bir yaklaşıma hazır olmamız gerek." dedi.

 

F1 şu ana kadar, ilk başta açıklanan takvimin ardından Imola'da düzenlenecek Emilia-Romagna GP'yi ikinci yarış olarak takvime ekledi. Portimao'nun da 3. yarış olması bekleniyor. Bu iki yarış, 2020 takvimine sonradan eklenen yarışlardan ikisi olmuştu.

Avustralya GP'nin ertelenmesinin ardından takvime 3. art arda 3 yarışlık bölüm eklenmiş oldu. Bunun takımlar üzerindeki olumsuz etkilerinden endişe duyuluyor.

Domenicali, gelecek senelerde F1 takviminin daha doğal bir şekilde belirleneceğini, mümkün olması halinde yarış sayısının düşürülebileceğini söyledi.

Domenicali, "23 yarışlık takvim sayı, ilgi ve insanların adanmışlığı açısından oldukça önemli."

"Bu konuda iki yaklaşım olabilir. Bazıları çok fazla yarış olduğunu söylerken, bazıları bunun bir sorun olmadığını söyleyecektir. Bu denklem kendi kendine çözülecek. İnanılmaz bir ürün ortaya çıkarabilirsek,  o zaman sayıyı azaltabiliriz ve belli yarışları dönüşümlü gerçekleştirerek, farklı alanlara odaklanabiliriz."

"Bu sene bunu dikkatli bir şekilde düşünmek ve dünya normale döndüğünde buna hazır olmak planlarımız arasında." dedi.

Revize edilmiş 2021 takvimi:

  • 28 Mart - Bahreyn (Sakhir)
  • 18 Nisan - İtalya (Imola *)
  • 2 Mayıs - Açıklanacak
  • 9 Mayıs - İspanya (Barcelona)
  • 23 Mayıs - Monako (Monaco)
  • 6 Haziran - Azerbaycan (Bakü)
  • 13 Haziran - Kanada (Montreal)
  • 27 Haziran - Fransa (Le Castellet)
  • 4 Temmuz - Avusturya (Spielberg)
  • 18 Temmuz - Birleşik Krallık (Silverstone)
  • 1 Ağustos - Macaristan (Budapeşte)
  • 29 Ağustos - Belçika (Spa)
  • 5 Eylül - Hollanda (Zandvoort)
  • 12 Eylül - İtalya (Monza)
  • 26 Eylül - Rusya (Sochi)
  • 3 Ekim - Singapur (Singapur)
  • 10 Ekim - Japonya (Suzuka)
  • 24 Ekim - ABD (Austin)
  • 31 Ekim - Meksika (Mexico City)
  • 7 Kasım - Brezilya (Sao Paulo)
  • 21 Kasım - Avustralya (Melbourne *)
  • 5 Aralık - Suudi Arabistan (Cidde **)
  • 12 Aralık - Abu Dhabi (Yas Marina)

* Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

** Homologasyona tabi.

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Editör Luke Smith

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