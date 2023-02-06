Domenicali: "Dualarımız Türk halkıyla"

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Türkiye bugün belki de tarihinin en zor günlerinden birini geçiriyor; Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yüzlerce bina yıkıldı ve kurtarılmayı bekleyen pek çok insan var.

Ülkemizin oldukça zor bir dönemden geçtiği dönemde Formula 1, yaşananlar hakkında kısa bir açıklama yayınladı.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, F1 Media aracılığıyla yaptığı açıklamada, düşüncelerinin ve dualarının Türk halkıyla olduğunu söyledi.

Domenicali, "Türkiye, harika insanlarıyla Formula 1'in kalbinde çok özel bir yere sahip."

"Orada yaşanan trajedi hepimizi şoke etti."

"Dualarımız [depremden] etkilenenler ve Türk halkıyla." açıklamasında bulundu.