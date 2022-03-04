Domenicali: "Drive to Survive devam etmek için F1' e değer katmak zorunda"

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Popüler Netflix serisinin, Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesini anlatacak dördüncü sezonu 11 Mart'ta yayınlanacak.

Domenicali, serinin F1 üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ama bunu sağlamaya devam etmek zorunda olduğunu belirtti.

Domenicali, "Drive to Survive'ın, özellikle yeni seyirciler üzerinde inanılmaz bir etkisi olduğu şüphesiz. Ayrıca, ABD gibi yeni pazarlarda da etkili."

"Bu böyle devam edecek. Yeni seriyi kesinlikle takip edeceğinizi söyleyebilirim çünkü izleme fırsatım oldu ve bence harika olacak. Ayrıca tahmin edebileceğiniz gibi, geçen sene olanlar nedeniyle çok fazla aksiyon olacak. Bu nedenle iyi."

“Farklılaştırıcı bir faktör olduğuna inanmaya devam ettiğimiz sürece Netflix'deki arkadaşlarımızla ve Drive to Survive ile birlikte olmanın bizim için önemli olduğunu düşünüyorum."

"Eğer F1 platformuna herhangi bir değer katmadan, spor hakkında konuşulmasını sağlayan farklı bir şey haline gelirse, Netflix ve diğer ortaklarla bunu yeniden tartışmak ve gelecekte farklı bir şey yapma fırsatı olup olmayacağını görmek daha iyi olacaktır."

"Ancak bu platform kesinlikle, özellikle genç neslin ve F1'e yeni gelenlerin farkındalığının artması için hayati bir önlem kazandı. Bundan ötürü de şimdiye kadar çok iyi olan bu vizyona, işleyişe ve kaliteye teşekkür etmemiz gerekiyor." dedi.

Liberty Media CEO'su Greg Maffei, Drive to Survive'ın F1 için olduğu kadar Netflix için de iyi olduğunu vurguladı.

Amerikan, "Bence bu harika bir ortaklık."

“Bu bize açıkça yardımcı oldu ve TV izleyicisinde, örneğin ABD'de 2021 yılında %58'lik bir büyüme görüldü ve son birkaç yıldır taraftarlarımızın ortalama yaşı dört yaş düştü."

“Bu, diğer birçok sporun yaşlanan taraftar kitlesine ve azalan TV izleyicisine sahip olmasıyla ilginç bir şekilde çelişiyor."

"Bu Netflix için de bir kazanç. Yıl içerisinde 27 ülkede birinci sırada olduğu bir zaman oldu. Bu onlar için de nispeten uygun maliyetli bir program."

"Bence bu kesinlikle bir kazanç. Netflix'in bize sağladıkları kadar bizim de Netflix için iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Reed [Hastings, Netflix kurucusu] ve Ted [Sarandos, eş-CEO] ile konuştuğumda çok heyecanlılardı." dedi.

Maffei, Mercedes takım patronu Toto Wolff gibi şüphe duyan isimlerin bile serinin değerini anladıklarını belirtti.

Maffei, "Bakış açısında açıkça bir değişim gördük."

"İlk sezonda Drive to Survive'dan ne kadar nefret ettiğiyle ilgili Toto ile dalga geçmeyi çok seviyorum. Bir sürü neden verdi ve katılmadı. Şimdi ise onu çok hevesli bir taraftar olarak tanımlayabilirim. Bence o, çoğu takımın nasıl hissettiğinin bir örneği."

"Bu her anlamda bir kazanç oldu. Sporumuz sadece ABD'de değil tüm dünyada büyüdü. Ancak bu Netflix için de harika bir şey. Umarım bu bağlılık uzun süre devam eder." dedi.