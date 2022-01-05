Domenicali: "Dış talepler, geleneksel yarışları 'gelişmeye' itiyor"

Formula 1, Liberty Media altında yarışlarını artırmayı planlıyordu ve 2022 için 23 yarışlık rekor bir takvim hazırladı.

2021'de, Zandvoort takvime uzun zamandır beklenen dönüşünü yaptı, Suudi Arabistan ve Katar da çok yıllık anlaşmalarını başlatarak Formula 1'e ilk ev sahipliklerini yaptılar. Bunun yanı sıra Formula 1, yeni sezonda ilk kez Miami'ye gidecek.

Güney Afrika'nın da Formula 1'in gündeminde olduğu söylentileriyle, daha fazlası da gelecek gibi görünüyor.

Takvim bu kadar yoğun olunca, sayı maksimuma ulaştığı için uzun süredir devam eden pistlerden birinin yerini kaybedebileceği konusunda endişeler doğdu.

Domenicali ise Formula 1 takvimindeki bu rekabetin iyi bir şey olduğunu ve geleneksel pistlerin kendilerini sürekli güncel tutmalarını sağladığını söyledi.

Domenicali, Robb Report ile yaptığı bir röportajda, "Liberty Media çıtayı daha da yükseltmek istediği için yarış yerleri değişebilir."

"Bu yüzden yeni pistler, eski pistlerin kendilerini geliştirmelerini sağlayacak kadar harika etkinlikler sunuyorlar. Bu durumun güzelliği bu, herkes daha iyi olmak için uğraşıyor." dedi.

Yakın gelecekte Çin de, Amerika Birleşik Devletleri gibi iki yarış ile takvime katılabilir. Domenicali bu yüzden Çin'i ve Amerika'yı önemli marketler olarak nitelendiriyor.

Domenicali, Güney Afrika'dan gelen yoğun ilginin yanı sıra, Güney Kore'nin de yeniden girmek istedikleri bir yer olduğunu söyledi.

Domenicali, "Kuzey Amerika ve Asya bu işi geliştirmek için iki önemli bölge. Ancak aynı zamanda Güney Afrika'dan da büyük bir ilgi var."

"Çin ve Güney Kore çok büyük bir genç kitle sunuyor. Yani global alanda çok fazla potansiyel var."

"Yarışın 100 yıldır aynı yerde olup olmadığı artık önemli değil." dedi.