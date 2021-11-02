Domenicali: “COTA, F1’de kalmayı hak ediyor”

Amerika Grand Prix’sine ev sahipliği yapan pist, 2012’de takvime girdiğinden beri Formula 1 için popüler bir yer oldu ve pistin sözleşmesi bu sene sonunda bitiyor. Bu yüzden 2022 takvimindeki yeri, ‘sözleşmeye tabi’ olarak görünüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu pistte gerçekleştirilen heyecanlı yarışın galibi Max Verstappen kazanmıştı ve taraftarlar yarışa büyük ilgi göstermişti.

Pistin patronu Bobby Epstein, takvimde kalmak için yeni bir anlaşma imzalayacakları konusunda oldukça emin konuşmuştu. F1 CEO’su Domenicali de bu düşünceye katıldı.

ESPN’e konuşan Domenicali, “Bu gibi bir yoğunlukla beraber, bu pistin bir geleceği hak ettiğini düşünüyorum.”

“İnanılmaz bir iş yapan organizatörle görüşüyoruz. Padoktan dışarı çıkarsanız, bunun buradaki insanlar için ne anlam ifade ettiğini gerçekten hissedebiliyorsunuz. COTA, harika bir iş yapıyor. Ayrıca buradaki insanların yaş ortalaması, iki sene önceye göre 10 yaş daha genç. Bu inanılmaz.” dedi.

Amerika, F1’in genişlemeye çalıştığı önemli bir pazar olmaya devam ediyor ve gelecek sene ülkede, Miami’de gerçekleştirilecek olan ikinci yarış için ön satışa konulan biletler yalnızca 40 dakika içinde tükendi.

Ayrıca potansiyel bir üçüncü yarış için Las Vegas’ta da görüşmeler yapıldı ve Domenicali, sporun Amerika pazarında daha fazla yer almayı düşündüğünü de söyledi.