Domenicali: "Bütçe sınırı cezaları sportif açıdan caydırıcı olmalı"

Bütçe sınırı uygulamasının üçüncü sezonunda da tartışmalar tam gaz devam ederken, FIA şu anda 2022 sezonuyla ilgili belgelerin üstünde çalışmakta.

Autosport'un geçen ay ulaştığı bilgiler, FIA'nın bu yıl takımların F1 dışı faaliyetlerini de incelediğini ve herhangi bir ihlale karşı tedbir aldığını gözler önüne seriyor.

Amaç, geçen yıl Red Bull'un karşılaştığı durumların engellenmesi.

Şampiyonluğa ulaştığı 2021 sezonunda bütçe sınırını aştığı tespit edilen Red Bull, ihlal oranına göre ceza almış, 7 milyon dolar para cezasının yanı sıra rüzgar tünelinde %10 kısıntı cezasına çarptırılmıştı.

Ancak tüm cezalara rağmen Red Bull'un sezona mükemmel bir açılış yaptığını söyleyebiliriz, takım 10 yarışın tamamını kazanmayı başardı ve şu anda iki şampiyonada da net şekilde lider.

Mali yaptırımların pek etki yapmaması nedeniyle cezaların arttırılması yönünde talepler mevcut, görünüş o ki Domenicali de bu taleplere katılmakta.

Autosport'a konuşan Domenicali, "İhlal durumunda cezanın sportif olmasını istiyorum, bu çok açık bir şekilde istediğimiz bir şeydi."

"Uyulması gereken üç düzenleme var: sportif, teknik ve mali. Herhangi bir ihlal sportif tedbirlerle cezalandırılmalıdır. Başka yönlere gidemezsiniz."

"Bu konuda kontrol FIA'nın elinde. Şahsen benim istediğim şey, FIA personeli tarafından yapılan soruşturmaların mümkün olan en kısa sürede yayınlanması."

"Bunu söylememin tek nedeni, herhangi bir spekülasyona veya karalama kampanyasına yol açmamak." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Erik Junius