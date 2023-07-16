Domenicali: "Brad Pitt filmi F1'de Drive to Survive etkisi yaratacak"

F1, Pitt'in film prodüksiyonuna eşi benzeri görülmemiş bir erişim sağlayarak destek verdi, hatta bazı yarışlarda pit garajını devralmalarına ve seanslar arasında pistte olmalarına izin verdi.

Geçtiğimiz hafta sonu Silverstone'da film için modifiye edilmiş F2 araçları gridin en arkasına yerleştirildi, ayrıca Brad Pitt ve Damson Idris'in Max Verstappen'in yanında durarak yarış öncesi milli marş törenine katılmalarına izin verildi.

Prodüksiyon, ekipmanlar sebebiyle Silverstone hafta sonu boyunca padokta önemli bir varlık gösterdi.

Çekimler önümüzdeki yarışlarda da devam edecek, ancak Zandvoort gibi bazı pistlerde lojistik sorunlar nedeniyle Silverstone'da görülen büyüklükte bir taahhüt için yeterli alan bulunmuyor.

Autosport/Motorsport.com tarafından Silverstone'daki çekimlerin etkisi sorulduğunda Domenicali, "Bence tüm F1 camiasının tepkisini görmek inanılmazdı, çünkü ilk kez gerçekten neler yapıldığını görüyorsunuz."

"Prodüksiyonun kalitesi gerçekten çok yüksek. Bizim için önemli olan canlı yayın ile gerçek yarışı ayrı tutmaktı, çünkü farklı kesimler veya kamera açıları vb. ile yapılan film hazırlığına rağmen yarış dokunulmaz olmalı."

"Ayrıca pilotlarımız çok ama çok mutluydu ve ekipler de yaptıklarımızı takdir ediyordu." şeklinde yanıt verdi.

Domenicali, kurgusal bir 11. takım yaratmanın yıldızların mevcut bir takım için yarışmasından daha iyi bir çözüm olduğunu kabul etti.

"Bu proje hakkında konuşmak üzere ilk kez bir araya geldiğimizde üzerinde durduğumuz noktalardan biri de buydu."

"Adil bir şey yapmak ve F1 için doğru perspektifi sağlamak istediğimiz oldukça açıktı."

Brad Pitt filming F1 race movie Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bence tamamen ikna olmuş durumdayız çünkü aksi takdirde bunu yapmazdık. Bunun F1'i popülerlik ve farkındalık açısından başka bir boyuta taşıyacağına inanıyoruz. Netflix ve sosyal medyanın F1'de yarattığına benzer büyük bir etki bekliyorum."

Domenicali ayrıca filmin seriyi iyi bir şekilde resmeden olumlu bir hikayeye sahip olduğuna inanıyor.

"Hikayenin çok sportif, çok iyi ve çok gerçek olduğunu göreceksiniz."

"Bir şeyler yapmak istememin nedeni de buydu. Eğer gerçekten F1 ile ilişkilendirilmesini istiyorsanız, temiz ve gerçek olmanız gerekir."

Domenicali yapımcı Lewis Hamilton'ın hikayenin gerçekçi olmasındaki rolünü kabul etti: "Hamilton, yapılan işe inandırıcılık kazandırıyor çünkü tüm ayrıntıları biliyor."

"Ayrıca Brad ve tüm ekibin bizi takip etmek konusundaki profesyonelliğinden de bahsetmeliyim: Projeye başladığımız ilk günden beri bizimle birlikteler. Yani bu konu hakkında konuşalı bir yıldan fazla oldu. Bu çok ciddi bir olaydı."

Takım patronları film projesini desteklemeye hevesliler ve bunun F1 için olumlu olacağını öngörüyorlar.

Aston Martin takım patronu Mike Krack, film ekibi için, "Onlar gerçek profesyoneller."

"Bu kesinlikle böyle, sanırım gridde önden arkaya doğru yürüme provasını bile 10-20 kez denediler."

"F1'in genel işleyişine engel olmamak ve hafta sonunun her zamanki seyrinde ilerlemesi için görüşmeler yapıyorduk. Tüm takımla tüm hafta sonu boyunca bu plana uymaları için konuştuk ve bence bunu başardık."

Brad Pitt garage for the filming the weekend Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Bence F1 konulu herhangi bir çalışmada hepimizin görevi, spor için mümkün olan en iyi reklamı yapabilmemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaktır." dedi.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, prodüksiyonun kendi takımının sunabileceği herhangi bir işbirliğinden daha büyük bir resim olduğunu söyledi.

"Umarım bu film F1 için inanılmaz olur ve bundan herkes faydalanır."

"Araçlarının motorunun GP2 motoru, Mercedes motoru ya da başka bir motor olması umurumda değil. Bence en önemli şey, bu tür bir hikayenin F1 için doğru zamanda geliyor olması. Dünyanın her yerinde F1'de büyük bir patlama yaşanıyor ve sonuç olarak iyi nedenlerle bugün bu tür şeyler oluyor."

"Bence F1'in mevcut durumuyla beraber bugün bu tür bir film yapmak için 10 yıl öncesine göre çok daha güçlüler."